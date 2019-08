Juró Lacunza, llamó al diálogo y un frente anticipó que no participará

Tras la decisión del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, de convocar a los referentes económicos de la oposición a un diálogo para acordar “condiciones básicas de estabilidad”, desde el Frente de Todos y el lavagnismo confirmaron que enviarán a sus referentes. La izquierda rechazó la propuesta.

“De acuerdo con nuestra vocación por el diálogo y los consensos, en #consensofederal hemos aceptado la invitación del ministro de Hacienda y Energía. Por lo tanto, nuestros técnicos están a disposición para contribuir con opiniones y propuestas al objetivo de la estabilización”, escribió más tarde Lavagna en su cuenta de Twitter.

A las 17 se reunieron Marco Lavagna y Lacunza.

Fernández en tanto, le comunicó al Presidente su decisión de participar, según trascendió de la charla que mantuvieron, con motivo del segundo contacto tras las Paso del 11 de agosto.

El primer candidato presidencial en confirmar quién irá en su representación fue el ex funcionario de Cambiemos, Juan José Gómez Centurión -postulante del frente NOS- quien informó que el economista designado será Agustín Monteverde. Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), aseguraron a la prensa que todavía no fueron contactados, pero que igualmente no irán.