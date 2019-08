Nuevo llamado a Fernández para hablar de la economía

Alberto Fernández confirmó que volvió a comunicarse este lunes con el presidente Mauricio Macri, para coordinar el encuentro de los equipos económicos de ambos espacios políticos y adelantó su predisposición para “ayudar en lo que se necesite. Fue una conversación correcta, amable. Él estaba preocupado por lo que pasó en Nueva York. Yo lo compartí y le di mi opinión. Me preguntó si podíamos hacer un encuentro de equipos económicos”, explicó Fernández, brindando los pormenores de su charla de ayer con el Presidente, la segunda desde que concluyeron las Paso.

Según dijo, rechazó la idea de que fuera solo un hombre de su equipo económico, porque “no quería que especulen con que esa persona era mi futuro ministro de Economía” y que, en cambio, le propuso “convocar a los equipos de todos los partidos para no aparecer como que cogobierno cuando no lo estoy haciendo”.

“Le dije al Presidente que debemos preservar la institucionalidad y su investidura. Tenemos que ver cómo hacemos para llevar este tiempo. No quisiera estar en sus zapatos”, aseguró el candidato del Frente de Todos.

Sin embargo, recordó que luego de que hablaran la semana pasada “el dólar se contuvo, así que algo puedo hacer”, y agregó: “Puedo ayudar para generar expectativas. El Gobierno tiene que tratar de sostener un poco la situación que ha creado. Es difícil de hacer si perdió poder político. Pero si puedo ayudar a contener el desorden, voy a hacerlo”, se comprometió el ex jefe de Gabinete entre 2003 y 2008.

Sobre Lacunza, Fernández dijo que se trata de “un buen economista y funcionario” aunque dijo que “no sé qué puede hacer en este contexto”, pero que “ojalá podamos ayudarlo (ya que) si Lacunza pierde, sufren los argentinos”, sostuvo el candidato presidencial, que mantuvo su segunda charla con Mauricio Macri.