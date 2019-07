Macri : “Estoy listo para gobernar cuatro años más”

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que está “listo para gobernar los próximos cuatro años” ante unos 400 dirigentes del frente oficialista Juntos por el Cambio de todo el país, a los que instó a salir a “conquistar” a los “muchos argentinos” que “aún no decidieron” a quien votar en las Paso del 11 de agosto primero, y en las elecciones del 27 de octubre.

El Presidente les pidió a sus colaboradores que también dediquen la campaña a “volver a explicar el porqué y el cómo” a aquellos votantes leales a Cambiemos, y afirmó que en esta elección la Argentina se juega el camino de “emprender un crecimiento sostenido de 30 años”.

Escoltado por su compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto, que dijo sentirse “orgulloso” por haber sido elegido para competir por la vicepresidencia, Macri sostuvo que “se vienen meses muy especiales” ya que “hay muchos argentinos que no tomaron la decisión y otros que sí, pero a los que hay que volver a explicarles el porqué y el cómo”.

“Es una gran oportunidad de vuelta”, auguró al jefe del Estado ante gobernadores, legisladores y candidatos del Juntos por el Cambio llegados desde distintos puntos del país como los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Macri recordó al fallecido ex presidente Fernando De la Rúa, dijo que se debe “comparar” cómo creció la dirigencia de la coalición gobernante en estos años y admitió que el último fue “tal vez el peor año” que le tocó “vivir”.

“Me iba a dormir pensando en cómo no caer en una crisis como la de 2001”, reconoció el primer mandatario.

“En este desafío, de adaptarnos a un ciclo económico en el que cuesta llegar a fin de mes, hay capacidad de escucha”, afirmó ante un auditorio colmado por unos 400 dirigentes de su espacio, llegados desde distintos puntos del país, en la primera cumbre de Juntos por el Cambio desde la conformación de la fórmula junto con Pichetto.

Macri advirtió que “no sirve castigarse todo el tiempo sin reconocer lo que se ha logrado” y repasó logros de su gobierno como el acuerdo Mercosur-Unión Europea o próximos entendimientos comerciales que se están negociando con Canadá o Corea.

“Espero que por más de que haya sido un año duro tengamos la fuerza para poner a la Argentina en marcha”, declaró el mandatario en el cierre de su discurso, y pidió seguir “rompiendo barreras” para “no volver a la Argentina que estaba afuera del mundo”.

Antes, Pichetto declaró que la próxima elección será “bisagra” para el país y advirtió que se elegirá entre “una Argentina autoritaria o una propuesta democrática abierta al mundo”.

El senador peronista fustigó al candidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, al señalar que “no se enteró de que matan gente en Venezuela” y que defiende a “un régimen sangriento”.