En un emotivo acto, se conmemoró el centenario del Colegio Industrial

"Desde 1924 al servicio del desarrollo del país a través de sus técnicos" reza el lema de esta escuela donde en estos 100 años pasaron 70 camadas de alumnos y que en la actualidad forma a decenas en tecnicaturas de Automotores, Electrónica, Electromecánica, Energías Renovables y Maestro Mayor de Obras, entre otras.

Ayer, en un acto marcado por una profunda emoción, representantes de la comunidad, incluyendo directivos, funcionarios, alumnos y exalumnos, acompañaron a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Junín, en el acto oficial por el arribo a los 100 años de vida de la emblemática escuela de formación técnica de Junín y la Región.

Respecto de esta importante celebración, el Intendente Pablo Petrecca se dirigió a los presentes y dijo: "Que placer compartir este evento con todos ustedes. Un evento muy emotivo…Pensaba que el desafío más importante de cada uno de nosotros, como seres humanos, es encontrar nuestro propósito y saber para qué estamos acá en la Tierra. Cuando uno escucha las palabras de los directivos y ex directivos, nota esa emoción, ve esa pasión, ve esas ganas y esas garras, uno puede decir: ellos lo encontraron".

"Los proyectos y los objetivos tienen impacto cuando alguien los hace desde el corazón, con amor y con pasión, se nota. Por eso quiero felicitar enormemente, porque tiene la camiseta bien puesta de este colegio, a todos los directivos, a todos los auxiliares, que todos los días demuestran ese amor que tienen por esta institución. Estamos celebrando cien años de vida de una escuela que marca tendencia, de una escuela que es fundamental para Junín y como se dijo, para la Provincia y el país", resaltó.

Petrecca manifestó en sus palabras que "hace cien años nació un sueño de progreso, de desarrollo, de libertad, de educación y, si vemos la trayectoria, esos sueños fueron cumplidos. Esta escuela, con su solidaridad y con su pertenencia, ha sido fundamental en el crecimiento y desarrollo de nuestra localidad. Una escuela que marca tendencia y que hoy tiene un gran reconocimiento por toda la comunidad por su calidad educativa".

"Esta institución hace 100 años se gestó en ese esquema de país de desarrollo para generar técnicos, algo tan importante para el desarrollo de cada comunidad. Así que, como Intendente, quiero decirles que, así como estuvimos desde el primer día acompañando, seguiremos acompañando cada paso, cada proyecto y cada desafío que tenga esta escuela. Porque sin dudas ustedes son un orgullo para la comunidad de Junín", concluyó el Intendente.

“Disfrutar de nuestros logros”

En tanto, María Jesús Albelo agradeció el acompañamiento de las autoridades y expresó que "es un honor y un privilegio representar a la comunidad y ser parte de la historia de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 Antonio Bermejo, más conocida como el Industrial. Escuela por la que han transitado personas que más tarde llevaron lo aprendido en la escuela técnica para hacer un aporte a la comunidad juninense".

"Exactamente setenta promociones de técnicos partieron del establecimiento llevándose un bagaje de conocimientos que le sirvió más tarde para emprender su trabajo, sumarse a la iniciativa de otras instituciones y continuar sus estudios superiores. Colaborar en ONGs, aportando con su tarea el sector productivo de nuestra región. Se llevaron de la escuela técnica el sentimiento de pertenencia, el compañerismo, la cultura del esfuerzo, el compromiso y el saber que todo esfuerzo conlleva su recompensa. Tanto es así que hoy, en el día de su centenario, se acercan a la escuela para festejar junto a ella su aniversario", expresó.

La directora de la institución también manifestó que "en nuestras aulas están los creadores del futuro. Es una enorme responsabilidad acompañar a las adolescencias de las futuras generaciones y es una tarea que solo se lleva adelante en equipo. Por eso a las familias agradezco la confianza y el apoyo. Este tiempo que parece hoy tan extenso pronto se les habrá escurrido y los niños de hoy ya serán los técnicos del mañana. Los invito a acompañarlos en la búsqueda de este objetivo. A los docentes, las preceptoras y auxiliares que nos acompañan hoy agradezco el compromiso con la escuela".

Para finalizar, Albelo indicó “en este día tan especial para todos nosotros, les propongo reinventarnos, a vivir este momento en que transcurrieron 100 años de historia, disfrutar de nuestros logros, que habla de quienes somos y partir de allí fortalecidos, con energías renovadas, con nuevos proyectos, esperanzas y expectativas altas, apostando a una educación técnica de calidad. Lo que hacemos hoy que deje huella en nuestros estudiantes del futuro".

“El gran querido Industrial”

En unas emotivas palabras, Rubén Cacheiro, ex director y docente del “Indu” que estuvo 46 años transitando sus aulas y pasillos, también se refirió a los presentes.

"Hablar de que en 1924 un grupo de vecinos, sabiendo las características del país productivo que se venía en una verdadera revolución tecnológica, hizo que esta escuela se transformara en artes y oficios. Con esa excusa nuestros jóvenes comenzaron a transitar esa primera etapa que llevó a que nos transformáramos en Escuela Industrial de la Nación. Por aquella importante gestión de nuestro padrino, el doctor Antonio Bermejo, en su momento ministro de Culto e Instrucción Pública, que puso en funciones la primera escuela técnica del país, que lleva el nombre de su primer director, el ingeniero Otto Krause", recordó.

Cacheiro aseguró que "a partir de allí comienza un periplo de grandes realizaciones. Con la primera promoción de técnicos mecánicos nacionales, comienza un periplo, como explicaba la señora directora, de 70 promociones de técnicos, más el grupo de alumnos y alumnas que se han capacitado y hoy integran el mercado laboral juninense, y lo vinieron integrando desde esa fecha. Por supuesto, no todos fueron rosas, tuvimos épocas muy complejas, principalmente en la década del 90".

"La Escuela Técnica de Junín está en todas partes. Y por supuesto, nosotros que somos parte de ella. Yo estuve nada más que 46 años acá adentro. Y tengo el honor de decir que un cuarto de siglo, junto a los equipos directivos que integré y que me acompañaron, somos los hacedores de aciertos y de errores en un gran porcentaje de esta historia. Quiero decirles con una gran emoción que están transitando por estas aulas, talleres, laboratorios y en este patio, los duendes de aquellos que hicieron grande esta escuela y que nosotros tenemos la obligación de continuar", indicó visiblemente emocionado.

Para concluir, entre aplausos y lágrimas, Cacheiro y en nombre de los ex directivos presentes, le pidió a la actual dirección y a las que vendrán "que no se olviden del Acta Fundacional, que no se olviden para qué fuimos creados, que no se olviden que queremos buenos profesionales, pero por sobre todas las cosas, queremos ciudadanos acordes a las realidades sociales, que no se olviden de la solidaridad, que sepan que siempre estaremos al lado de ustedes y que sigan pergeñando sueños. Que sigan intentando, como dije siempre, llegar a las estrellas, sigamos revelando los famosos misterios de la técnica. Sigamos educando al ciudadano y sigamos siendo el gran querido industrial".