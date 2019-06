Pichetto: “Macri no les tiene miedo”

"Las reglas están para cumplirse", fue la frase con la que Miguel Angel Pichetto sentó su postura en contra de la idea de la Unión Cívica Radical de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Y dejó un mensaje político: dijo que Mauricio Macri, su compañero de fórmula, "no les tiene miedo a las Paso”.

El senador afirmó además que es "complejo" plantear este en el Congreso ante la proximidad de la elección primaria. "No lo veo fácil. Y la verdad que tal vez la ley debería haber sido modificada con anterioridad", agregó.

Si bien señaló que la ley que fija las Paso, establecida durante el gobierno de Cristina Kirchner, tiene una "falla" porque cuando no hay lista opositora y existe sólo lista única, obliga igualmente a realizar la primaria, "habría que haberla corregido con anterioridad”.