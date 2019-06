Camino al naufragio, entró el proyecto anti Primarias

Diputados nacionales de Cambiemos presentaron formalmente ayer en el Congreso un proyecto para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), al argumentar que esas elecciones “son un avance, pero no estaría resolviendo los problemas que intenta abordar: disminuir la fragmentación partidaria y estimular la participación ciudadana”.

Con el rechazo expreso de la oposición y aún de aliados del Gobierno, como la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el proyecto propone suspender la aplicación de las Paso del 11 de agosto, para la selección por parte de las agrupaciones políticas de los candidatos a presidente y vicepresidente para las elecciones generales de 2019, “quedando sola y automáticamente proclamados candidatos para las mismas a los precandidatos de todas las listas que hayan sido oficializadas en el proceso iniciado”.

La presentación del proyecto tuvo fuerte repercusión en el Congreso, en el que legisladores de la oposición adelantaron su rechazo de plano a la iniciativa impulsada por el oficialismo, y además pusieron en duda que se apruebe este año, ya que se necesitan mayorías especiales para su sanción, por tratarse de la modificación de una ley electoral.

La iniciativa lleva las firmas entre otros de los mendocinos Luis Petri, Federico Zamarbide, Luis Borsani, Stella Maris Huczak, y Sebastián Bragagnolo, así como el cordobés Diego Mestre; el entrerriano, Marcelo Monfort y la rionegrina Lorena Matzen.

En el segundo artículo, el proyecto propone que esa medida se extenderá "para la selección de candidatos a legisladores nacionales en aquellos distritos en los que todas las agrupaciones políticas no hayan presentado más de una lista, para la misma categoría de cargo".

De todos modos, se establece que la iniciativa "no será de aplicación en aquellos distritos en los que para la selección de candidatos a legisladores nacionales, por lo menos una agrupación política, haya presentado más de una lista de precandidatos para la misma categoría de cargos".

En los fundamentos, los legisladores señalaron que las Paso "son un avance, pero no estaría resolviendo los problemas que intenta abordar: disminuir la fragmentación partidaria, estimular la participación ciudadana y llevar adelante procesos de selección de candidatos más transparentes, debido a que, en la mayoría de los casos, las candidaturas ya vienen selladas por acuerdos previos entre unos pocos dirigentes partidarios".