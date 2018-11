“Juan Manuel Urtubey tiene miedo de ir a una interna”

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, acusó ayer al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, de tener “miedo de ir a una interna en un frente importante que represente a todos los trabajadores”.

De esta forma respondió el gremialista, al ser consultado en AM 530, por las declaraciones de Urtubey, quien el jueves sostuvo que ir a una interna dentro del PJ con la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner sería “una estafa” electoral.

“Una estafa no, bueno... no quiero ser guarango, pero eso es miedo de ir a una interna donde se enfrentaría (Urtubey) a un sector importante que representa al movimiento obrero”, señaló.

Agregó que ese frente “se está formando con la participación de muchos sectores, con sindicalistas e intendentes del gran Buenos Aires, y con todos aquellos que ven que el peronismo tiene que levantar la bandera de los trabajadores, de los jubilados”. Y en cuanto a su eventual apoyo a Cristina Kirchner, respondió que “no sé si puntualmente de Cristina, hay muchos candidatos”.