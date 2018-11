“Seguramente no habrá medida de fuerza”, dijo Héctor Daer

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, sostuvo que “seguramente no habrá medida de fuerza” si se implementa el bono de fin de año de $5.000 para los trabajadores privados y públicos, tal como se anunció tras un encuentro entre autoridades, empresarios y sindicalistas.

“El paro no es un fin en sí mismo, y nosotros planteábamos una medida de fuerza si no había respuesta a los reclamos; creo que esto (el bono) es el principio para atenuar la situación crítica” de los trabajadores, dijo el gremialista en radio Mitre.

Aunque aclaró que la decisión final “surgirá en la reunión del Consejo Directivo” de la central obrera, pero ante el acuerdo, sostuvo que “seguramente no habrá medida de fuerza”.

Junto a su par en la conducción cegetista, Carlos Acuña, anunciaron tras el encuentro con funcionarios y empresarios, el pago del bono en dos cuotas en noviembre y enero.

“Tenemos que esperar a ver cómo queda el texto del decreto para que sea de carácter universal, para todos los trabajadores”, puntualizó Daer, y explicó que llega “al sector privado y tras una conversación que mantuvo el titular de Upcn, Andrés Rodríguez, con el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra, alcanzará también a los agentes de la administración pública”.