La Provincia formalizó la puesta en marcha del “consejo de monitoreo para las pymes”

En el marco del plan integral que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires para promover el desarrollo y favorecer la productividad de las PyMEs, el Ministerio de Producción bonaerense presentó, de manera oficial, la creación del “Consejo de Monitoreo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” (CMP).

“Si bien se venía trabajando en ese aspecto desde hace un tiempo, entendimos que darle carácter formal al Consejo es un paso más hacia adelante, con el que buscamos impulsar a todo el sector productivo de la Provincia”, indicó el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado.

El objetivo del CMP es potenciar la productividad, con la incorporación de diseño e innovación a sus productos y procesos, y mejorar la competitividad de las MiPyMEs de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de generar más y mejores empleos.

Para llevar adelante esa labor, la cartera articulará acciones con otras áreas del gobierno provincial (entre ellas los Ministerios de Economía; Trabajo; Agroindustria; Ciencia, Tecnología e Innovación; Banco Provincia, Secretaría General de Gobierno y ARBA, además del FOGABA), municipios, entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales y universidades, para establecer una red territorial que impulse la productividad y competitividad, y que además involucre al sector público, al sector privado y a la academia.

Involucrando a todas las áreas posibles que tienen relación con el entramado productivo, se puede conocer con certeza en qué área intervenir para promover medidas y planes de acción general, regional y sectorial.

Por otro lado, Tizado refirió que “además de las medidas que pusimos en funcionamiento para el mediano y largo plazo, no podemos dejar de mencionar aquellas que aplican en lo inmediato: garantizar y facilitar el acceso al financiamiento (hay líneas de crédito blando otorgadas por FOGABA y Banco Provincia muy atractivas para las PyMEs), y la simplificación de trámites, para que los empresarios se dediquen a producir y no a perder tiempo en viajes y papeles”.

El evento tuvo lugar en Pasaje Dardo Rocha y contó con la presencia del Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador; el Secretario General, Fabián Perechodnik; el ministro de Economía, Hernán Lacunza; el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo; la presidente del FOGABA, Magdalena Aguerre; el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, Gabriel Fossati; el rector de la UNLP, Fernando Tauber.

Asimismo, participaron las cámaras empresarias UIPA, FEBA, CEPBA, CGERA, y ADIBA, entre otras.

Salvador destacó que “las PyMEs son fundamentales en la estructura del país que buscamos” porque “significan producción, empleo y exportación”.

"La Gobernadora Vidal nos pidió que nos pongamos a disposición de las PyMEs para que el mundo les quede cada vez más cerca y las posibilidades para ellas sean cada vez mayores. Desde GLOBA (la Agencia de Inversiones de la Provincia) generamos un contacto permanente con las pequeñas y medianas empresas, y también capacitamos a la mismas para que puedan insertar sus productos en el mundo", detalló Perechodnik.

En tanto, Lacunza señaló: “Hemos propuesto en los proyectos de presupuesto y ley impositiva del año que viene, una baja adicional a la que hicimos este año en ingresos brutos en varios rubros. Cada año damos un paso adicional para ir gradualmente bajando ese impuesto distorsivo y regresivo. La Provincia dejó de percibir 18.000 millones de pesos por estas bajas y esto lo hacemos para que el sistema productivo mejore en rentabilidad pero también para que compartan el beneficio con los consumidores”.

Por su parte, Sarquís manifestó que “más del 70% de las pymes de la Provincia de Buenos Aires tienen que ver con la agroindustria. Este espacio que se pone en funcionamiento hoy es clave para promover y fortalecer las pequeñas y medianas empresas que son las que más empleo generan en todo el territorio provincial”.

“Desde el primer día planteamos que hay que poner el conocimiento, la ciencia y la tecnología al servicio de las pymes para mejorar su competitividad. Lo hemos demostrado a través del programa Clínicas Tecnológicas y ahora formando parte del Consejo de Monitoreo Pyme”, dijo Elustondo.

Entre las tareas que llevará adelante el CMP, se destacan las de proponer y/o emitir una opinión no vinculante sobre proyectos de ley, decretos y/o resoluciones relacionados MiPyMEs de la Provincia de Buenos Aires; monitorear la evaluación de la asignación de crédito a las MiPyMEs con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para éstas; proponer medidas de simplificación de procedimientos para facilitar la creación, crecimiento y desarrollo de las MiPyMEs en la Provincia de Buenos Aires, eliminando todos los pasos innecesarios, acortando los tiempos de respuesta y procurando generar un ahorro en tiempo y dinero.

Por otra parte, se indicó que el CMP sesionará mensualmente, procurando mantener un equilibrio entre los asistentes a cada convocatoria.