Parrilli adhiere al paro y anunció que no asistirá al Senado

Oscar Parrilli fue consultado en una entrevista en el programa "Gente de Bien" de FM Metro 95.1, tado sobre su presencia en el plenario de comisiones, a lo que respondió: "No, yo no voy a ir".

Además, expresó que, aunque no podía hablar en nombre de otros, tenía la impresión de que el resto del bloque tampoco asistiría. "No sé, creo que no van, pero no sé, yo no quiero responder por otros", señaló.

Cuando se le preguntó si su decisión de no asistir estaba relacionada con su apoyo al paro, el senador fue directo: "Obviamente, claro". Parrilli defendió el derecho a la protesta de los trabajadores y resaltó la importancia de las huelgas en una democracia."En el sistema de vida democrático en la Argentina, está prevista la existencia de los paros. Está en la Constitución Nacional. El mundo occidental, democrático, liberal, de Europa, de Estados Unidos, todos prevén la realización de paros como una expresión de protesta de un sector de la sociedad, en este caso, los trabajadores, que no están de acuerdo con las políticas que llevan adelante porque entienden que perjudican sus intereses", afirmó.

En ese contexto, criticó a quienes se oponen a la huelga, considerándolos contrarios a una herramienta fundamental de la democracia. "No sé por qué tanta agresividad en contra del paro", cuestionó.

Al abordar el motivo detrás de la huelga convocada por la CGT, Parrilli destacó que se trata de un mecanismo legítimo para expresar el desacuerdo con las políticas del gobierno actual, liderado por Javier Milei. "Dicen que recién empieza el gobierno de Javier Milei y que la CGT no le hizo paros a Alberto Fernández cuando la gente no llegaba a fin de mes. Bueno, porque coincidía con la política de Alberto Fernández", agregó.

Finalmente, reiteró su compromiso con el derecho de los trabajadores a protestar y su oposición a las políticas actuales que, según su percepción, perjudican a los sectores más vulnerables de la sociedad.