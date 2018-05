Negaron la eximición de prisión a la diputada chaqueña Aída Ayala

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, le negó el pedido de eximición de prisión a la diputada nacional por la UCR, Aída Ayala, quien recusó a la magistrada y apelará la medida.

Con todo, si demora la decisión de la Cámara, al oficialismo se le hará difícil seguir aplazando una definición sobre el pedido de desafuero que analiza la Cámara baja. Este miércoles, Ayala fue a defenderse a la Comisión de Asuntos Constitucionales y acusó a su sucesor en el gobierno de la capital chaqueña y referente K, Jorge Capitanich, de estar detrás del caso, para impedirle competir por la Gobernación en 2019.

La ex intendenta de Resistencia está acusada por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, en el marco de una investigación por la renegociación de contratos para la recolección de residuos.





​​​​​​​Por requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini, la magistrada chaqueña dispuso el pedido de detención y solicitó el desafuero de la legisladora de Cambiemos, que este miércoles empezó a tratarse en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

"No soy rica, ni lícita ni ilícitamente. No soy jefa de una supuesta banda de empresarios dedicada a proveer al Estado, que son los que hoy trabajan bajo la misma figura contractual para Jorge Capitanich, y para el gobierno provincial", se defendió Ayala.

El fiscal había solicitado la detención entendiendo que la legisladora podía interferir en la investigación y destruir pruebas.

En el oficialismo no los sorprendió la noticia, porque esperaban un fallo desfavorable por parte de Niremperger. Su apuesta es apelar y que la Cámara Federal le otorgue la eximición de prisión. "En ese caso el pedido de desafuero se volvería abstracto", señalan.

El mirada de la Justicia está puesta en la empresa Pimp SA, encargada de la de la recolección de residuos.