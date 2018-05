Enriquecimiento: amplían la investigación a los hijos de Julio De Vido

El juez federal Luis Rodríguez aceptó el pedido de la fiscalía e incluyó a los hijos de Julio De Vido en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que viene investigando sobre el ex funcionario, detenido en el marco de otra investigación por hechos de corrupción.

Desde el juzgado validaron el requerimiento de la fiscal federal Alejandra Mangano, que pidió incluir en la investigación que se sigue contra De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli, a los hijos del ex ministro.

Por ello, ahora serán objeto de investigación Santiago, Facundo y Valeria De Vido, todos hijos del ex ministro detenido en el penal de Ezeiza desde el año pasado en la causa por fraude en el manejo de fondos públicos para la mina Río Turbio.

La fiscal Mangano había reclamado semanas atrás “evaluar todo el período de tiempo en el que los dos acusados se desempeñaron en cargos dentro de la Administración Pública” y además se extendió el período investigado, puesto que inicialmente sólo se evaluaba desde el 2003 al 2007 y luego se llevó hasta la actualidad.

Mangano agregó que “es de público conocimiento que sobre el nombrado pesan distintas imputaciones”.