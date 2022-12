Balance positivo para Juan Zinani en Ultra Trail: "Tuve un gran año"

Juan Zinani es uno de los representantes juninenses habituales en las exigentes competencias de ultra running en montaña. Ya sobre el final del año, dialogó con TeleJunín y destacó como "muy positivo" el balance de una temporada que cerró con el segundo puesto en la clasificación general del Cruce de Los Andes, una prueba de 100 kilómetros en tres etapas, de tres días de duración, en el Sur del país.

Previamente, a lo largo de 2022, también participó en otras carreras de pedestrismo de montaña, como la Patagonia Running, en abril, y la carrera de Puerto Vallarta, México, perteneciente al circuito World Series de la UTMB, el mes pasado.

"Hace dos o tres años que corro en montaña, no diría que soy experimentado, pero desde que arranqué, me metí a fondo", confesó Zinani, a TeleJunín. Para los vecinos de Junín es habitual verlo entrenar en los espacios verdes de la ciudad, linderos a la Avenida Circunvalación.

Pese a que el paisaje local parece poco favorable para una preparación para una prueba de montaña, Zinani admitió que no tiene más opción que adaptarse a su realidad. "Para entrenar sabemos que no tenemos las montañas. Así que hago entrenamientos largos, trato de complementar con gimnasio, tenemos algunos puentes para subir, pero no más que eso", afirmó.

Sobre su reciente participación en el Cruce de Los Andes, Zinani destacó que "es una carrera que tiene 20 años de trayectoria y está muy bien organizada". "Fue una prueba por etapas, de 100 kilómetros, que duró tres días. Fue una experiencia hermosa, de mucha conexión con la naturaleza", detalló el deportista local, que llegó al lugar de la prueba como parte de un grupo de cinco atletas de Junín.

Además de la preparación físca, Zinani resaltó la importancia de contar con equipamiento adecuado para enfrentar las condiciones de la montaña. "Lo fundamental son las zapatillas de trail, que son específicas para eso, y también los elementos obligatorios, como chalecos o mochilas hidratantes. Hay que tener en cuenta que, entre un puesto y otro de hidratación en una carrera de montañas, a veces se pasan más de dos horas", afirmó, sin pasar por alto "la importancia de las camperas impermeables, porque las condiciones meteorológicas varían mucho".

"Un gran año"

Zinani consiguió cerrar el recorrido en el Cruce con un segundo puesto en la clasificación final y el primer lugar en su categoría, un registro que significó "la frutilla de un gran año deportivo", en el que contó con el acompañamiento incondicional de sus allegados.

"Sin el apoyo de mi familia sería imposible. Preparar una ultramontaña requiere de mucho entrenamiento, disciplina y, sobre todo, viajar, y en Argentina queda todo lejos", reflexionó.

"Fue un gran año deportivo, tuve una gran evolución y pude hacer lo que me gusta. Subirme al podio en el Cruce fue la frutilla de un muy buen año", concluyó.