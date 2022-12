Los equipos del Club Junín cerraron el año

Los equipos de vóley de Mayores del Club Junín cerraron el año con un torneo interno y participaron los dos planteles de Maxi y uno de Primera.

El certamen se llevó a cabo días atrás y se formaron 4 equipos que estuvieron compuestos por las jugadoras de los distintos planteles. El formato del torneo fue de todos contra todos y se disputó en cinco jornadas.

Por su parte, las categorías inferiores del Club Junín finalizaron el torneo Avnoba. El plantel Sub 16 Rojo y el Sub 13 fueron las campeonas anuales del certamen, mientras que las chicas de Sub 16 Blanco se quedaron con el subcampeonato anual.