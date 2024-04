Paso bajo nivel: “Reclamamos a Provincia y Nación ayuda para nuestros comerciantes”, aseguró Fiorini

El presidente del Concejo Deliberante de Junín, Juan Fiorini, habló con TeleJunín sobre el estado de situación de la obra pública en nuestra ciudad. También dio su mirada sobre cómo se está desenvolviendo el Gobierno nacional y cómo se posiciona Juntos por el Cambio, entre otros temas que tocó en la entrevista a continuación.

- ¿Cómo está en Junín la relación entre los integrantes de Juntos por el Cambio, que a nivel nacional se muestra tan sacudida?

- En Junín mantenemos esa unidad desde siempre. Hemos ido a interna en diferentes elecciones y volvimos a trabajar en conjunto y -la verdad- muy bien, tanto políticamente como en el Concejo Deliberante, donde tenemos un bloque unido el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Tenemos un acuerdo de trabajar en conjunto y lo estamos cumpliendo, marcando las cosas que están mal. Obviamente tenemos diferencias, visiones distintas, pero podemos mostrarlas y también cuando tenemos coincidencias. Y lo mismo con el gobierno nacional y provincial. Y, claro, a nivel local trabajamos muy cerca del Ejecutivo.

- ¿Y qué pasa entonces con Juntos por el Cambio a nivel nacional?

- Hay muchas discusiones que hay que dar. A mi modo de ver lo importante pasa por lo que le interesa a la gente, que está en otras cuestiones, no en esto. Deberían ser -me parece- debates internos. Muchos de ellos se están dando. En el PRO, por ejemplo, hemos elegido autoridades nuevas este año y hay todavía una discusión que dar internamente, autocríticas, cosas por mejorar, renovación de autoridades. También que le den la posibilidad a otros referentes que puedan ocupar cargos y eso está pasando ahora, es importante para construir hacia adelante.

- Si no llega la respuesta por el paso bajo nivel, ¿Qué se va a hacer?

- Cuando un gobierno asume tiene que tener un tiempo para hacer un diagnóstico. Si bien uno viene evaluando las decisiones que va a tomar -ya las sabe porque las viene prometiendo- también se encuentra con cosas que no estaban dentro de los planes. Y hay que tomar decisiones. Y ahí -me imagino- está cada ministerio poniendo las 2.000 obras -o las que sean- que hay en marcha y tomando decisiones: “Cuál continúa rápido, cuál la dejamos para el año que viene, cuál no se hace más, cuál pasa a los privados”, porque también había una promesa de algunas obras hacerlas con el sector privado. O todas. Todo eso creo que está en una decisión que se está alargando un poco más de lo que nos hubiese gustado, pero que entendemos que es por la transición de gobierno, porque en algún momento fuimos un gobierno nuevo. Hay un tiempo prudencial para esto que quizás son 6 meses. Bueno, estamos en 4 meses. Y ahí estamos nosotros puntualmente respecto al paso a nivel. Obviamente vamos a esperar un poco más, pero si no, tendremos que tomar alguna decisión.

- ¿Cuáles serían esas decisiones?

- No es fácil ninguna de las soluciones. Ni continuar la obra porque estamos en un momento de crisis, hay que decirlo también. Y de no continuar, volver a abrirlo no va a ser algo sencillo de corto tiempo. Mientras tanto, hay que tratar de ayudar a los comerciantes del municipio y estamos reclamando también esa ayuda desde Provincia y de Nación, y lo mismo pasa con el tren, porque ahí, bueno, si se toma una decisión, nosotros diremos lo que es mejor para Junín, como lo decimos con la autopista: para nosotros debería terminarse la parte que falta, porque nosotros fuimos iniciadores del reclamo. Pero bueno, tampoco estábamos de acuerdo en cómo veníamos como país, durante 4 años, y no se sabía hacia dónde íbamos. La situación era muy complicada.

- ¿Y ahora?

- Entiendo que el gobierno ahora está concentrado mucho más en la parte económica, que no es menor. Entendiendo que hay un contexto de crisis y que el objetivo principal es mejorar la economía para que después podamos seguir en un país normal, que no lo tuvimos hasta ahora. Y hay algunas variables económicas que están -me parece a mí- yendo por el buen camino. Pero mientras tanto hay cuestiones que deberían ir avanzándose como prioridad.

- ¿Cuáles son las demás obras que quedan pendientes en Junín?

- No son muchas, pero hay algunas que están paradas y que necesitan de fondos nacionales. Nosotros estamos hoy enfocados en la prioridad solamente, que es el paso a nivel, pero hay otras también. Me parece que esa es la postura que debe tener alguien cuando tiene que definir prioridades. Esa es la postura con respecto a las obras de Junín. Pero también la autopista sería buena que se termine y se haga el mantenimiento que no se está haciendo y eso va a traer complicaciones al futuro también.

- La recuperación de la pista del aeródromo la verdad que es muy positivo, pero faltan detalles, ¿no?

- Falta el balizamiento para la operación nocturna, que queremos avanzar en eso, pero se logró el objetivo después de 12 años. Hay cosas que son como hitos en Junín. El transporte urbano fue uno, porque estuvimos 20 años sin él y lo tuvimos. La bicisenda que tenemos, ¿cuántas veces hablamos de bicisenda en Junín? Y hoy tenemos una bicisenda para poder disfrutar.

- ¿Por qué no llega hasta la Ruta 7? ¿Por qué no están hechas las obras?

- No, son etapas. En esta primera etapa son 6 kilómetros y un poquito más. Nos falta unirla, pero será después que se complete la obra del distribuidor porque eso va a comer una parte.