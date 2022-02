Jugadora de María Teresa fue contratada por un Club inglés

Virginia Bournot, jugadora de hockey de la localidad de María Teresa (Santa Fe), población ubicada a 150 kilómetros de Junín y con unos 4000 habitantes, fue contratada por el Old Silhillians Hockey Club de Inglaterra, entidad que hace tiempo la seguía de cerca y pretende pelear el torneo con la santafecina en su elenco.

Virginia, tras pasar por los clubes Universitario, Logaritmo y Concepción Country Club (de Chile), llegó por méritos propios al hockey inglés y en diálogo con “La Capital” de Rosario, dijo que "Valió la pena todo el esfuerzo realizado cuando salís de muy abajo. Puedo decir que todo lo logré por mí misma".

Agregó luego, al portal “Pueblo Regional”, que “Para mí es un sueño todo lo que me pasó y me está pasando”, dijo Bournot, quien a los once años de edad empezó a jugar al hockey en el Club Nueva Era de María Teresa y hoy es parte del Old Silhillians Hockey Club de Inglaterra.

Sobre sus inicios, recordó que “Eempecé desde la base, con zapatillas de la escuela, y a probar suerte nomás, y me empezó a gustar porque era competitivo y a mí es lo que más me agrada”, afirmó.

Recalcó luego que en dicho club encontró “Unión familiar, porque cuando nos mudamos a María Teresa, mi historia de vida impactó bastante por los distintos problemas familiares y en el club me acobijaron, humanizaron, y hasta algunas de las jugadoras más grandes se convirtieron en mis segundas madres”

Finalmente, Virginia Bournot manifestó sobre su permanencia en el club santafecino:

“Se dio por mis amigas, el querer llegar más lejos y el gusto por el deporte cuando entendí cómo se jugaba. Es mi vida entera, Siento que no nací para otra cosa que para el hockey, realmente es mi deporte y no hay algo que me apasione más” expresó sobre esta disciplina que abrazó hace 15 años y que la llevó a jugar internacionalmente, ahora en Inglaterra.