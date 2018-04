El aeromodelismo, una pasión que en Junín está en peligro de extinción

Sin dudas, el aeromodelismo en Junín es una actividad en la cual, en sus épocas de gloria, centenares de personas se juntaban todos los fines de semana a “remolcar” los aeroplanos que ellos mismos fabricaban en sus casas o compraban semi armados.

En la actualidad, el panorama en este deporte no es alentador ya que por ejemplo en nuestra ciudad no quedan locales comerciales que vendan los planos, materiales o insumos de aviones o planeadores radio control.

Además no existen escuelas e instructores que enseñen sobre el armado y el pilotaje como lo supo hacer en su momento Ariel De Ciervo. Recordando aquellas épocas, los modelos para los jóvenes principiantes siempre fueron los famosos Origone y Jorge Newbery.

Si bien hoy en día los aficionados y profesionales se reúnen en el Club de Planeadores de Junín a volar sus planeadores, los aeroplanos a motor necesitan de un espacio más amplio para que se pueda llevar a cabo el vuelo con mayor seguridad por lo que optan volarlos en campos abiertos.

Antiguamente, ese lugar donde se llevaba a cabo este deporte estaba conformado en las instalaciones del Aeródromo de la Ruta 188, y hace un tiempo atrás el Club que se encargaba de la organización la actividad fue disuelto.

El secretario de las Comisiones Técnicas de Planeadores RC de la Federación Argentina de Aeromodelismo (FAA) es el juninense multicampeón nacional, Javier Damián Solans quien dialogó con Democracia sobre las dificultades actuales.

“Tengo 45 años y Hace 20 años arranqué con el aeromodelismo y estuve intercalando en unas épocas con el vuelo a vela, soy instructor y sigo yendo al Club de Planeadores de Junín. Como todo el mundo que pasó por esto, de chico tuvo algún planeadorcito o avioncito de juguete. Yo nací en el Club y de alguna forma u otra, siempre algo he hecho. Pero cuando cumplí 25 años comencé a competir en distintos campeonatos”, explicó.

“Nos enterábamos de competencias en Buenos Aires a través de revistas y comenzamos a ser parte del circuito de las categorías nacionales que había siempre de planeadores a escala. En el país hay más de 40 categorías distintas dentro de la Federación Argentina de Aeromodelismo que tiene como misión administrar una actividad que es muy grande: hay aviones de vuelo interior, acrobáticos, helicópteros, vuelo libre (son 7 categorías), aviones y planeadores radio control, entre otros”, informó.

La actividad está complicada

“En Junín esta actividad está complicada. Justamente estos días estuvimos charlando sobre de que se han adueñado de lo que era nuestro lugar en el Aeroclub de la Ruta 188. Al lado de los hangares principales hay un quincho donde funcionaba nuestro espacio. Teníamos una pseudo comisión, ya que nunca llegó a conformarse con una personalidad jurídica”, expresó Solans.

“Es una actividad que depende de mucha gente porque, al igual que con el vuelo a vela, necesitás desde la persona que te ayuda a abrir los portones hasta el que vaya a poner combustible”, aseguró.

“Yo conozco gente que vuela en el campo o en quintas, ya que mientras tengas el lugar se puede llevar a cabo. Hoy con los drones o helicópteros, que son fáciles de controlar, se vuela en cualquier lado”, sostuvo.

Además, las categorías tradicionales de aeromodelismo para competir, más en vuelo libre, “se están muriendo, ya que no hay un recambio. En la que yo hago de planeadores RC cuesta que las personas se enganchen y no hay chicos jóvenes, que son importantes para que esto siga existiendo”, exclamó.

“La Escuela ex Industrial tuvo una materia para fabricar aeromodelismo. Todos los chicos o grandes de alguna forma u otra en algún momento llegan a comprarse un avión, pero tienen malas experiencias, los vuelan solos y lo rompen”, afirmó.

“Por ejemplo yo vuelo en el Club de Planeadores, ya que no hay un Club de Aeromodelismo. Estoy con mi viejo y otros chicos que se suman y participan, pero hoy el aeromodelismo en Junín está desarmado”, subrayó.

“No existen lugares donde enseñen”

Hoy en nuestra ciudad no hay un lugar donde se pueda comprar aeromodelismo armado o para construir con madera balsa. “Existen la opción de conseguir un plano, comprar madera balsa por separado y la parte eléctrica”, informó el campeón nacional.

“Antes de que pase eso te tenés que acercar a alguien que te dé una mano porque es mucho lo que hay que aprender como electrónica, medidas, dibujo, pegamentos, entelado, qué radio utilizar, los servos, entre otros. Solo, esto no se puede hacer”, explicó.

“Teníamos instructores que enseñaban a volar, como el Colorado Soulet y Ariel De Ciervo quienes hacían vuelo libre con planeadores”, recordó.

“Yo ya pasé por esa etapa y hoy en día de la forma que estoy compitiendo es imposible hacer un planeador con esas características porque son materiales compuestos, tienen mucha y nueva tecnología”, aseguró.

“Ahora me están llegando unos modelos de República Checa y de Ucrania que los materiales con que los fabrican a fuera, acá en Argentina no se consiguen. Depende de lo que vos quieras, dentro del aeromodelismo vas a conseguir un lugar”, subrayó.

“Dentro de los planeadores están los minitérmicos que son modelitos que cuestan 3 mil pesos y te vas a divertir. Nuestra idea de lo que hacemos esta actividad es encontrarnos con gente que hace lo mismo que uno”, destacó.

“Estar cerca de la Laguna”

“Yo creo que el error que había con el Club es que no estaba cerca de la Laguna de Gómez donde existe una gran atracción turística y de los juninenses. Por ejemplo en el Club de Planeadores entra mucha gente por fin de semana. Incluso lo hablábamos cuando estábamos en el Aeroclub, sobre no haber conseguido un predio cerca de la Laguna”, aseguró Solans.

“Ahora no sabemos qué va a pasar con nuestro club, ya que hoy se disolvió la Comisión y alguien se quedó con las instalaciones. Yo vi problemas hace tiempo y ahora estoy volando en otro lugar y volví al Club de Planeadores que es mi lugar de toda la vida”, explicó.

“Hace años, la organización que se formó en el Aeroclub intentó funcionar en el Club de Planeadores, pero la gente tiende a comprar aviones cada vez más grandes y se hace más peligroso”, comentó.

“Pero como yo vuelo planeadores sin motor que no generan ningún peligro estoy en el de Planeadores, donde además estamos haciendo competencias y la próxima será a mitad de año”, indicó.