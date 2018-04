“En diciembre próximo me voy a una World Cup en Brasil, este año tengo tres fechas para clasificar al mundial 2019 para el que todavía no hay sede”, informó Solans.

“Dentro de la Federación seguimos organizando fechas, ya que es un estilo de vida: me levanto a la mañana haciendo algo de esto y ya en la noche me acuesto haciendo otras cosas de la actividad. Hace 17 que estoy con los planeadores y gané 7 Nacionales”, remató.