Manuel Darrain: “El Nacional es un sueño cumplido”

¿Cómo te iniciaste en el vuelo a vela?

-A mí me gusta el planeador y la competencia deportiva. Mi papá, tío, hermano, primos y una tía abuela son pilotos de planeador así que es algo que llevamos en la sangre de la familia. Mi padre es de Pehuajó, en 1987 vino a Junín, al siguiente año nací yo y a partir de ahí entramos en el Club de Planeadores. Desde muy temprana edad voy a los campeonatos de ayudante, me fui metiendo en el ambiente hasta que después de estudiar pude hacer el curso de piloto de planeador para comenzar a volar.

-¿Qué competencias transitaste hasta llegar a Gonzales Chaves?

-Me recibí de piloto en 2013 y mi primer Nacional fue en enero de 2016 en la clase Club en Junín y en diciembre de ese año competí en San Francisco en la categoría Standar. En esos campeonatos pude subir al podio y ahora para Gonzales Chaves nos preparamos como para poder arribar un poco más arriba y por suerte se nos dio.

-¿Cómo fue la preparación para el Nacional?

-Empezó hace unos cuatro meses cuando comencé a preparar el planeador, hice la puesta a punto y me conseguí el ayudante. Entrené con ocho pruebas antes de ir a la competencia en Gonzales Chaves así que llegué bastante cómodo en cuanto a entrenamiento y en cuanto puesta a punto del aeronave. Volé con un LS 4 del Club de Planeadores de Junín que nos brinda sin costo y luego se devuelve en las condiciones que uno las llevó.

-¿Qué características tiene este planeador?

-Es de origen alemán y es el más competitivo de la categoría Combinada Standar en cuanto a hándicap y comportamiento. Cada planeador tiene distinta perfomance dentro de esta categoría y pagan hándicap aquellos que tienen menos perfomance. En las condiciones que se hizo el campeonato en días buenos y regulares es el que termina sacando mejor provecho.

-¿Cómo viviste el transcurso de este campeonato?

-En principio fuimos con un compañero de equipo, Lucas Goldenzweig de Rosario, pero no pudimos entrenarnos juntos previo al campeonato. El primer día salimos a volar para ver si podíamos entendernos y estar con un piloto de esa calidad fue sencillo, terminamos en la octava posición. El primer día siempre es probar un poco que todo funcione bien y no tirar el campeonato. Luego tuvimos dos lindas pruebas en las que él se posicionó primero y yo segundo y lo mantuvimos haciendo buenos vuelos en días que eran difíciles pero de buen clima que nos permitió hacer grandes promedios de velocidad. Llegamos al último día un poco más en la especulación pensando en una estrategia con todo el equipo del Club de Planeadores de Junín que me ayudó en la última prueba, sobre todo mi hermano Martín, para conseguir el campeonato.

-¿Cuál es el rol del ayudante?

-Es una persona que colabora en prepararte el planeador. Nos levantamos temprano, se arma el planeador, se pone lastre en las alas con agua para lograr un mayor rendimiento con más peso. A veces en las pruebas que tenemos que aterrizar en algún campo, el ayudante va con el carro a buscarnos y regresamos al club por caminos. Está bueno porque uno se despreocupa para tener la cabeza solamente puesta en el vuelo.

-¿Cómo se plantea el recorrido de las pruebas?

-A eso de las 10 se hace una reunión de pilotos en la que informan las condiciones meteorológicas, para qué destino (norte, sur, este y oeste) vamos a volar de acuerdo a las condiciones meteorológicas del día. A eso de las 12 están todos los planeadores en la grilla de partida en la pista para decolar. Las pruebas duran alrededor de 3 horas con un recorrido de 300 kilómetros por día que consta de un trayecto por dos o tres localidades vecinas y el que lo hace más rápido gana.

-¿Cuándo te enteraste que eras campeón?

-Cuando aterrizamos fue un momento de incertidumbre porque hasta que no están presentados todos los registros de vuelo de los pilotos, no tenemos la certeza del resultado. Igualmente imaginamos que nos había ido bien porque teníamos información de los dos pilotos que venían peleando el campeonato con nosotros. Los primeros minutos fueron tensos pero ya al hablar con un par de personas en tierra estaba definido que yo había ganado el campeonato.

-¿Cómo fueron los festejos?

-Una vez que nos enteramos festejamos un poco y después hay que desarmar todo el camping. En la noche se hace una cena de cierre de campeonato y la ceremonia de entrega de premios para luego salir a algún lugar en la ciudad dado que en los doce días de competencia hay que descansar bien.

-¿Es un sueño cumplido?

-El Nacional es un sueño cumplido y es el fruto de un gran esfuerzo que hemos tenido por parte de mi familia que me ha apoyado siempre brindándome los medios para practicar el deporte. Agradecido a mi novia y al Club de Planeadores de Junín que nos brinda el planeador sin ningún tipo de costo para participar de una manera relajada y profesional en este gran deporte.

-¿Qué es el vuelo a vela en tu vida?

-Es mi gran pasión y mi cable a tierra. Durante todo el año vamos firmes al club con reuniones de comisión para hacer que la institución funcione porque cuesta mucho. Con toda la ayuda de los socios podemos practicar el deporte que es costoso, pero con el trabajo de todos se hace llevadero y se puede pagar una cuota social, lo que nos permite volar. Estamos durante todo el año preparándonos y trabajando en el club para poder disfrutar de los tres meses de verano que es cuando desarrollamos la actividad con más fuerza.

-¿Cómo te ves en el futuro?

-En principio no sé si me esperaba tanto el campeonato así que ahora lo voy a tratar de disfrutar. En diciembre de este año vamos a ir a volar a San Francisco donde se hace el próximo Campeonato Nacional y si llegamos a lograr alguna buena posición nuevamente, pensaremos en algún mundial si se nos da la posibilidad laboral y económica para viajar a Europa.

-¿Qué significa el Club de Planeadores para Junín?

-Me gustaría invitar a toda la comunidad juninense y de la zona a que vengan a volar. Cuando vayan a dar una vuelta a la Laguna pasen por el Club que las puertas están abiertas. Tenemos muy buenos instructores, tanto de piloto de avión como de planeador, además de un grupo de gente espectacular. También, todos tienen las puertas abiertas para hacer un vuelo bautismo para sacarse esas ganas de volar y así poder conocer sobre esta actividad.