Horacio Bidevich: "Estamos convencidos de que podemos clasificar"

Villa Belgrano juega hoy, desde las 20 en El Bosque, el partido más importante del semestre, frente a Juventud de Pergamino, por la revancha de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur.

En el duelo de ida, el conjunto juninense igualó 0 a 0, en un trámite que favoreció al dueño de casa, pero que no se tradujo en el marcador, por las ocasiones de gol desperdiciadas.

En diálogo con Democracia, el DT del "villero", Horacio Bidevich, contó cómo se preparan sus dirigidos para el encuentro y aseguró que tanto el plantel como el cuerpo técnico están "convencidos" de que podrán avanzar a la próxima instancia, en la que enfrentarían al vencedor de la llave entre Rivadavia de Lincoln y Viamonte FC. Además, trazó un balance de su estadía en Villa y lamentó la actitud hostil hacia su figura de parte de un sector de la parcialidad.

-¿Cómo se encuentran de cara al partido de este sábado?

-Nos estamos preparando de la mejor forma, afortunadamente a mitad de la semana llovió y calmó un poco el calor, que el plantel lo sufre. Cuando bajó la temperatura, tuvimos un entrenamiento maravilloso y estamos muy bien.

-¿Qué lectura hizo de lo que pasó en Pergamino? Consiguieron un empate, pero Juventud dilapidó algunas ocasiones claras de gol...

-Fuimos superados durante más de 50 minutos en Pergamino, la cancha era muy grande, no nos supimos ubicar y tuvimos algunos jugadores en un nivel por debajo de lo habitual.

Creo que nos pasó al revés de la gran mayoría de los partidos desde que estoy dirigiendo a Villa, en los que siempre creamos situaciones y no pudimos concretar. Pero se dio así, nos dejaron la puerta abierta y ahora intentaremos pasar, haciendo un partido inteligente en casa.

-¿Cuál es la situación de Diego Chaves? Por lo que significa para el club y para el fútbol de Junín, quizás se esperaba que tuviera más minutos...

-Diego arrastra una dolencia en el isquiotibial y no se puede entrenar a la par la mayoría. Juega lo que puede y lo hace con entereza y sacrificio.

Tenemos muy buena relación, quisiera tenerlo todo el partido, pero no podemos, porque sabemos que es riesgoso.

Esperamos que nuestra participación en el Federal sea larga, para poder recuperarlo. Él sabe que para mí es un jugador muy importante, pero lo es aún más para el grupo.

-¿Para qué está Villa en este Federal?

-Si me guío por los rivales que enfrentamos hasta ahora, no estamos mal. Estamos para avanzar, pero no hay que contar la plata antes. Juventud de Pergamino es un equipo difícil, bastante parecido a lo que fue Mariano Moreno. Tuvimos una noche mala en Pergamino, pero confío en que acá todo se va a equiparar. Estamos convencidos de que podemos pasar. Vamos por la clasificación, pero, aún así, si pasamos, nos tocaría el ganador de Rivadavia de Lincoln y Viamonte FC. Entonces, nada es fácil.

Vamos a cambiar el sistema de juego para salir a buscar el partido. Ojalá que se nos dé, que la gente nos acompañe, que no insulte, que venga a la cancha y aliente.

-¿Por qué hace referencia a los insultos?

-Siempre a los técnicos nos putean, como también les pasa a los árbitros. A veces no entiendo por qué, ya que desde que estoy acá perdimos solamente un partido (N. de R.: contra Rivadavia de Lincoln, 3 a 2, por los cuartos de final del Torneo Clausura).

No me importa que me insulten a mí, pero sí a los jugadores, que necesitan apoyo. Vamos a preparar un buen partido, para intentar darle el triunfo a la gente y a los dirigentes, pero si no fuera así, entiendo que hemos hecho una tarea importante, porque con jugadores que no llegaron en el momento justo, que llegaron tarde o vinieron de ligas que son inferiores.

Un colega técnico del Federal A, que es muy amigo mío, siempre me dice que en el Regional vas encontrando el equipo con el transcurso de los partidos. Nosotros recién llevamos cinco partidos, así que confiamos que este sábado vamos a jugar mucho mejor.