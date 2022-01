Con caras nuevas e ilusiones renovadas, el Verde prepara el inicio de la pretemporada

El plantel de Sarmiento transita hoy su último día de descanso, antes del inicio de la pretemporada, previsto para mañana en turno matutino, en el Centro de Alto Rendimiento.

Para la vuelta al trabajo, el nuevo DT del plantel profesional del Verde, Israel Damonte, ya tiene aseguradas tres caras nuevas, con la premisa de reforzar el equipo para la próxima Copa de la Liga Profesional: además de la oficialización de la llegada de Lisandro López, el club confirmó en las horas finales de 2021 las contrataciones de los defensores Manuel Guanini y Gonzalo Bettini.

En el caso de Bettini, de 29 años, llega proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero y juega como lateral derecho. Por su parte, Guarini, de 25, se desempeña como marcador central y arriba a Junín desde Newell's Old Boys de Rosario.

Por la mañana, los futbolistas se presentarán en el predio de Alto Rendimiento, para la jornada inicial de la preparación para la reanudación de la competencia en 2022, año en el que el club juninense se jugará la permanencia en Primera División.

La planificación marca que será un día de trabajo a puertas cerradas, ya que habrá hisopados preventivos para todo el plantel, para descartar posibles casos de Covid-19 y determinar si todos los jugadores están en condiciones de comenzar con los trabajos en condiciones normales.

Luego, por la tarde, de no mediar inconvenientes ligados a la situación sanitaria, se realizará la presentación formal del plantel y el cuerpo técnico, con "Licha" López y Damonte como las figuras más destacadas.

En el caso del exdelantero de Racing, se trata del refuerzo estelar para el Verde y llega al club de Junín a los 38 años, luego de un largo recorrido por el fútbol argentino y el exterior, para darle un salto cualitativo a la plantilla, para hacer frente al desafío de evitar el descenso a la Primera Nacional.

Por su parte, el DT Damonte iniciará su tercera experiencia en la Liga Profesional, luego de haber dirigido a Huracán y Arsenal de Sarandí.

"No creo seguir en Junín"

Por fuera de las incorporaciones, las novedades de la semana estará en el casillero de las bajas, ya que en las próximas horas se confirmarán varias salidas, sobre todo, de jugadores que llegaron para integrar el plantel en la temporada 2021 y vencieron sus vínculos o no serán tenidos en cuenta por el nuevo cuerpo técnico.

Quien tiene un pie y medio fuera de Junín es el volante central Federico Bravo, quien confirmó a Democracia que se encuentra evaluando el próximo destino de su carrera. "No creo seguir en Junín, estoy analizando otras ofertas", aseguró el mediocampista cordobés, en comunicación con Democracia. Se sumará así a las ya confirmadas salidas de Gabriel Graciani, Claudio Pombo, Gabriel Alanís y Nicolás Bazzana, entre otros.