Funes: "Vine por un interinato de cinco partidos y lo que pase después se verá"

En un clima de aire renovado puertas adentro del club, Martín Funes habló ayer por primera vez en conferencia de prensa como entrenador del primer equipo de Sarmiento, tras la salida de Mario Sciacqua, luego de la derrota del domingo pasado ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Ya con la mente puesta en lo que será el partido contra Boca, por la fecha 21 de la Liga Profesional, el sábado 20 en La Bombonera, el flamante DT del plantel de Primera División aseguró que los jugadores están "muy dispuestos" a dejar atrás las dos caídas consecutivas frente a los dos equipos del fondo de la tabla de posiciones -Arsenal y Central Córdoba- y dio señales de cómo piensa encarar su ciclo, que en principio se extenderá hasta el final del campeonato.

"Encontré bien al grupo, muy dispuesto, con ganas de revertir lo que fueron los últimos dos partidos, pero también sabiendo que hubo partidos anteriores que fueron correctos y hay que volver a esos momentos y corregir lo que pasó en los últimos dos", expresó Funes, quien confirmó que, al menos por el momento, su presencia en el banco de Sarmiento será en carácter de interino.

"La propuesta de (el presidente) Fernando (Chiófalo) fue un interinato de estos cinco partidos que faltan, la evaluamos y decidimos aceptarla. Estamos enfocados en eso, lo que pase después, más adelante veremos", señaló el DT, que este año fue campeón con el equipo de Reserva, pero dejó entrever que se ilusiona con seguir entrenando al Verde en la Liga Profesional, en el arranque de 2022.

"Me llegó en este momento y lo tomo así. Decir que no me gustaría (ser el DT de Sarmiento) sería hipócrita, porque a todos nos gustaría dirigir en Primera División. Con Fernando hablamos de estos cinco partidos, lo que venga después no dependerá solamente de mí", aclaró.

Diferencias de estilo

Pese a que nunca dejó de reconocer la buena relación que mantuvo con el cuerpo técnico encabezado por Sciacqua, Funes ya marcó desde el mensaje las primeras diferencias con respecto al exentrenador, con respecto a la propuesta futbolística que tiene pensada para Sarmiento.

"Tenemos una forma de sentir el fútbol, pero también un problema, que es el tiempo de trabajo, porque nos toca agarrar el equipo en una etapa final de campeonato. Vamos a buscar darle nuestra impronta, como lo hacíamos en Reserva, pero buscando el equilibro de que cada cambio que propongamos no genere una incomodidad en los jugadores, que son los que entran a la cancha", explicó.

Así, Funes se diferenció de su antecesor, que consideraba primordial la definición del sistema táctico, y anticipó que priorizará "otros aspectos más importantes que la distribución de los jugadores en la cancha".

"Siempre digo que el sistema no es lo más importante. El sistema táctico forma de la estructura de un equipo, pero me detengo más en otras cuestiones, que tienen que ver con cómo vamos a intentar jugar, qué va a hacer el equipo con la pelota o qué va a hacer cuando la pierda. Eso termina siendo más importante que la distribución de los jugadores", insistió.

No obstante, y tomando como referencia que Sarmiento terminó la etapa de Sciacqua jugando con línea de cinco defensores, aclaró que "no descarta para nada" utilizarla en determinados momentos, aunque se inclinaría por regresar a un esquema de cuatro en el fondo.

En el plano conceptual, Funes señaló: "Nos gusta más que la pelota esté en el piso que en el aire, más juego corto que largo, y cuando no tenemos la pelota, recuperar lo más lejos posible de nuestro arco. No es tan fácil hacerlo, pero tampoco imposible".

La visita a La Boca

El debut será una dura prueba para Funes, ya que iniciará su camino al frente del primer equipo del Verde ante el Xeneize, dirigido por Sebastián Battaglia.

El dato conduce a la final que disputaron ambos equipos en el pasado campeonato de Reserva, que enfrentó cara a cara a los mismos entrenadores, que tendrán su reencuentro en La Bombonera.

"Los dos equipos van a tener en cancha a varios jugadores de aquella final y es muy merecido, porque ambos hicimos un gran torneo", recordó Funes, que en aquel duelo decisivo incluyó en el once titular a Federico Paradela y Luciano Gondou, hoy consolidados en el plantel de Primera, mientras que Battaglia utilizó a jugadores como Luis Vázquez, Agustín Sández y Aaron Molinas, quienes también subieron a la plantilla profesional, en los últimos tiempos.

El juego de las diferencias



Mario Sciacqua

-El sistema táctico como premisa fundamental para el armado del equipo.

-Utilizó el 5-3-2 en los últimos partidos de su ciclo.

-Juego posicional, apostando a cortar los circuitos de traslado de pelota del rival, con el contragolpe como principal arma en ataque.

Martín Funes

-El dibujo táctico cede protagonismo a aspectos más conceptuales y la distribución de los jugadores varía con la circulación del balón.

-Dejó entrever que el 4-3-3 y el 4-1-3-2 serían sus sistemas preferidos.

-Apostará a "jugar al ras del piso" y recuperar la pelota "lo más lejos posible" del arco propio.