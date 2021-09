Sarmiento quiere volver a sumar y enfrenta de visitante al puntero Lanús por la décima fecha

Sarmiento volverá a salir a la cancha esta tarde, desde las 15.45, para enfrentar a Lanús, por la décima fecha del Torneo de la Liga Profesional. Será en condición de visitante, terreno en el que el Verde registra su mayor deuda en lo que va de su campaña en Primera División, luego del ascenso logrado en enero.

De hecho, contando tanto la Copa de la Liga Profesional del semestre pasado y el campeonato en curso, el conjunto de Junín no ha logrado ganar en sus 11 presentaciones fuera de casa. La única ocasión en la que el equipo dirigido por Mario Sciacqua pudo festejar en un estadio diferente al Eva Perón desde su llegada a la élite del fútbol argentino fue en San Nicolás, por Copa Argentina, contra Newell´s Old Boys de Rosario, en junio pasado, aunque se trató de un partido disputado en territorio neutral.



Para medirse ante el Granate de Luis Zubeldía, uno de los dos punteros del torneo -junto con Talleres de Córdoba-, el DT sarmientista deberá realizar una variante obligada en la defensa, a raíz de la expulsión de Braian Salvareschi, el lunes pasado, en la derrota ante River como local.

Hasta el momento, la opción más concreta que barajaba el DT, al cierre de esta edición, era el ingreso de Martín García como lateral derecho en la línea de cinco que viene utilizando el equipo de Junín en los últimos encuentros, para que Matías Molina, quien venía desempeñándose en esa posición, pase a jugar como central.



La otra novedad en el Verde será la vuelta de Gervasio Núñez a la lista de concentrados, luego de haberse recuperado de la lesión sufrida en la séptima fecha, contra Atlético Tucumán, que lo marginó de los últimos dos partidos de la Liga. Según adelantó el entrenador, el Yacaré tendría posibilidades de meterse en el once titular, aunque, hasta el momento, lo más probable es que ocupe un lugar en el banco de suplentes.

El plantel entrenó ayer por última vez, en horario matutino, y tras el almuerzo emprendió el viaje a Buenos Aires. Esta tarde, pisará el césped del Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.





El historial

El registro de antecedentes muestra una ventaja para el Granate en los enfrentamientos ante el Verde de Junín. De 20 partidos jugados en total -3 de ellos en Primera División-, el conjunto juninense se impuso en 4, mientras que Lanús lo hizo en 9 ocasiones. En las 7 restantes, el resultado fue empate.