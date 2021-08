Deportivo Pinto disputó un amistoso con River de Junín

El plantel superior del Club Social y Deportivo General Pinto, luego de golear la semana anterior y por 5 a1 en un amistoso a Viamonte Fútbol Club de Los Toldos, volvió a afrontar otro encuentro de preparación para el próximo inicio del campeonato oficial de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Los azules que dirige el germaniense Alberto “Ratón” Ocampo viajaron hasta la ciudad de Junín, para medirse allí, en el estadio “Omar Atondo”, al Club Atlético River Plate, que dirige el ex futbolista profesional de Sarmiento, Vélez Sársfield y otros equipos, Daniel Gustavo Cangialosi, y cuyo plantel integra el pintense y ex valor del “Depor”, Franco “Nano“ Delgado

Los riverplatenses se impusieron 2 a 1 al C.S.D.GP., cuyo único gol fue anotado por el segundo marcador central Esteban Spósito, uno de los refuerzos del conjunto de nuestra ciudad.

Deportivo formó ante los aurinegros de Junín con Antonio Carreras; Lautaro Borao, Kevin Sosa, Esteban Spósito y Esteban Píriz; Eric Véliz, Jerónimo Sierra, Sebastián Pajón y Maximiliano Martínez; Nicolás Ariel Martínez y Lucas Jaimes. D.T.: Alberto Ocampo. Luego ingresaron Juan Manuel Capdevila, Juan Acuña, Facundo Ramallo y Tomas Balesio, otro ex jugador de Pintense que podría jugar para los azules en el venidero certamen liguista.

En cuanto al cotejo preliminar entre las séptimas divisiones de River de Junín y el “Depor”, empataron 1 a 1.

En cuanto a Pintense, Alejandro Lozano, arquero de Lincoln, está siendo probado y podría reforzar al plantel superior del C.A.P., mientras que se evalúa la posibilidad de incorporar jugadores de Germania y de Granada, para séptima y primera.

Los primeros amistosos de la pretemporada los librará el blanco el próximo domingo en su cancha, recibiendo a San Miguel de Lincoln (si se aprueba por la pandemia), y luego ante C.A.S.E.T. de El Triunfo, primero en esa localidad y la revancha en el estadio “Rubén E. Viale”.

LAS DOS PRIMERAS FECHA DEL TORNEO

Recordemos que la fecha de inicio de la competencia, siempre que lo permita la pandemia del Coronavirus, será el primer fin de semana de Septiembre.

Deportivo va a recibir al debutante equipo de la Academia Javier Mascherano, en su primera presentación como integrante de la Liga; Pintense visitará en el estadio “Leonardo Costa” a El Linqueño; Atlético Roberts espera a Juventud Unida de Lincoln; Argentino será anfitrión en Lincoln de San Martín de Roberts; y otro debutante, el Club San Miguel de Lincoln, será local ante C.A.S.E.T. de El Triunfo, quedando libre Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur.

Por la segunda fecha, Pintense será local en el estadio “Rubén E. Viale” ante Argentino de Lincoln; Deportivo Pinto visitará en “Los Tapiales” a Juventud Unida de Lincoln; C.A.S.E.T. de El Triunfo recibirá a El Linqueño; San Martín de Roberts ante Atlético Bayauca; Deportivo Arenaza será anfitrión de Atlético Roberts; y la Academia Javier Mascherano estrenará oficialmente su campo de deportes ubicado a la vera de la Ruta Nacional 188 (kilómetro 321) recibiendo a Atlético Pasteur. Libre quedará San Miguel de Lincoln.