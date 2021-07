Sarmiento va por la recuperación en Paraná en un difícil encuentro frente a Patronato

Con la necesidad de dejar atrás el comienzo esquivo del segundo semestre y empezar a sumar puntos, Sarmiento enfrentará este mediodía, desde las 13.30, a Patronato de Paraná, en condición de visitante, en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la segunda fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Será un duro compromiso para el conjunto juninense, frente al equipo dirigido por su exentrenador Iván Delfino, al que ya enfrentó -y con derrota- el semestre pasado, en el mismo escenario, por la Copa de la Liga Profesional.

Pese a tratarse de dos equipos con realidades similares -ambos lucharán por seguir en Primera División cuando se acerque la pelea por la permanencia-, transitan realidades diferentes. El conjunto de la capital de Entre Ríos viene de ganar en el inicio del certamen, como visitante en Mar del Plata, contra Aldosivi.



Sarmiento, en cambio, llega golpeado en lo anímico tras perder ante Estudiantes de La Plata en el arranque de la Liga Profesional y, más recientemente, ante Temperley por Copa Argentina. Sin el funcionamiento que esperaba encontrar, luego del arduo trabajo de la pretemporada, el DT Mario Sciacqua llega con algunas dudas en el once inicial al compromiso de este mediodía.

La primera incógnita pasa por saber si el entrenador mantendrá el esquema basado en un volante mixto para acompañar a Federico Vismara en el mediocampo u optará por reforzar la contención con la vuelta de Federico Bravo, una garantía de equilibrio en el Verde, en el semestre anterior.

Del mismo modo, ligado a lo anterior, resta saber si Sciacqua insistirá con los dos hombres de punta en Paraná, teniendo en cuenta que la apuesta, que buscaba ganar peso en ataque, no tuvo el efecto deseado, sino que, por el contrario, Sarmiento no consiguió anotar goles en sus dos primeras presentaciones.



Así, el posible "retorno a las bases" implicaría resignar la búsqueda de mejorar el juego asociado en el mediocampo, una de las propuestas del cuerpo técnico para la nueva versión del equipo, aunque, en los hechos, tampoco pudo plasmarse en el campo ya que Sarmiento abusó por momentos del pelotazo largo para saltar líneas, sobre todo en su última presentación en San Nicolás, por la Copa Argentina.

Las otras dudas están en los extremos del campo: Facundo Castet o Lautaro Montoya en el lateral izquierdo -zona en la que el Verde se mostró endeble en los dos últimos partidos- y Guido Mainero o la vuelta de Gabriel Graciani en la banda derecha del mediocampo.