Sarmiento viaja a San Nicolás para buscar los cuartos de final de la Copa Argentina

Con la urgencia de dar vuelta la página, y dejar atrás el paso en falso del debut contra Estudiantes de La Plata, el viernes pasado por el Torneo de la Liga Profesional, Sarmiento viajará esta tarde a San Nicolás, para enfrentar mañana a Temperley, por los cuartos de final de Copa Argentina.

El Verde llega al duelo en tierra nicoleña con dudas luego del duro golpe sufrido en el Estadio Eva Perón, a raíz de la derrota 3 a 0 frente al Pincha platense, que puso prontamente en crisis la idea de juego que había pensado el DT Mario Sciacqua en la pretemporada, basada en un esquema más ofensivo y mayor presencia en el área rival.

La realidad, sin embargo, mostró todo lo contrario: el equipo de Junín no sólo no consiguió marcar goles en su estreno de local, ni generar las jugadas de peligro que esperaba, sino que sufrió en el segundo tiempo los errores defensivos, que expusieron cierto desorden que no se había visto en el semestre anterior.



Con algunos cambios obligados por el desgaste físico del encuentro ante el Pincha, el conjunto de Mario Sciacqua buscará cambiar la imagen en el duelo por los octavos de final del certamen federal. Hoy, desde las 10, el plantel entrenará por última vez en el Centro de Alto Rendimiento y el cuerpo técnico terminará de definir el posible once inicial para medirse ante el combinado dirigido por Fernando Ruiz.

Luego, llegará el momento del almuerzo y, pasadas las 13.30, el viaje a San Nicolás, para jugar mañana, desde las 15.05. Tras el cotejo por Copa Argentina, el plantel continuará entrenando y el sábado viajará a Paraná, para enfrentar el domingo a Patronato por la segunda fecha de la Liga Profesional, superado el mediodía.

Luego, el miércoles 28, volverá a ser local, desde las 16.30, en la tercera jornada, en la continuidad de una intensa seguidilla de partidos en el arranque del segundo semestre.

Buen debut de las inferiores

Por otra parte, el fin de semana marcó el inicio de la actividad competitiva para las categorías inferiores, con buenos resultados para Sarmiento, en el estreno frente a Platense.

El Verde consiguió triunfar en las divisiones Cuarta -1 a 0 (Maciel)-, Quinta -2 a 0 (Dotti y Fernández)-, Séptima -5 a 1 (Robles x3, Godoy y López)- y Octava -2 a 0 (Macías y Lalla)-, mientras que cayó derrotado en Sexta -2 a 1 (Ramiro García)- y empató en Novena -0 a 0-.

Previamente, el viernes, la Reserva de Sarmiento -vigente campeona de la categoría- había estrenado su título del campeonato pasado con derrota frente a Estudiantes, por 2 a 1.