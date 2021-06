Italia sufrió, pero derrotó a Austria y está en cuartos de final de la Euro

Italia sufrió más de lo previsto ayer, pero al final de cuentas logró la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa 2020, al vencer a Austria por 2 a 1, en la prórroga del partido jugado en el estadio Wembley, en Londres, Inglaterra.

Federico Chiesa, a los 5 minutos del primer tiempo suplementario, y Matteo Pessina, diez minutos después, anotaron para la Azzurra, mientras que Sasa Kalajdzic, a los 9 del segundo tiempo del suplementario, señaló el descuento que no le alcanzó a los austríacos.

El encuentro había terminado 0 a 0, luego de que el VAR anulara por un offside milimétrico un gol de Austria, a Marko Arnautovic, de cabeza, a los 19 minutos de la segunda etapa, que bien pudo haber amargado a los italianos.

El DT Roberto Mancini encontró la llave del triunfo en el banco de suplentes, ya que ni Chiesa ni Pessina habían sido titulares.

Luego del duro golpe que significó no haber clasificado al Mundial de Rusia 2018, Italia se muestra renovada y llegó a un invicto de 31 encuentros (récord en su historia, superó los 30 logrados de la mano de Victorio Pozzo entre 1935 y 1939), al mismo tiempo que alcanzó el récord mundial con la valla invicta: 1169 minutos sin recibir goles, 988 de ellos de Gianluigi Donnarumma, que no alcanzó los 1143 del mítico Dino Zoff.

En la próxima ronda, el seleccionado de Mancini se medirá con el ganador del duelo entre Bélgica y Portugal.