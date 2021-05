Messera lamentó que Gimnasia no pudo llevarse los tres puntos de Junín

Mariano Messera, uno de los integrantes de la dupla técnica de Gimnasia y Esgrima de La Plata, sostuvo ayer que su equipo mereció el triunfo frente a Sarmiento, en el encuentro disputado en el estadio Eva Perón que terminó 0 a 0, por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

En declaraciones posteriores al pitazo final, el exmediocampista del "Lobo" aseguró que el conjunto platense tuvo las ocasiones para llevarse la victoria y convirtió en figura al arquero del Verde, Manuel Vicentini.

"Se dio un partido muy intenso, nosotros creamos muchas situaciones de gol y el arquero de ellos fue la figura. Intentamos proyecciones por los costados, pero no tuvimos la capacidad de abrir el marcador", expresó Messera.

Y agregó: "Las situaciones que tuvo Sarmiento fueron por errores propios, porque estábamos algo imprecisos en el primer tiempo. Es una lástima no poder irnos con los tres puntos de Junín, porque es lo que vinimos a buscar".

No obstante, Messera no dudó en elogiar “la forma en la que se entregó el equipo" y habló de un supuesto error arbitral de Ariel Penel que podría haber cambiado el curso del encuentro.

“Tuvimos un penal muy clarito que no lo cobran, en una situación en la que lo agarran a Leonardo Morales", señaló. Finalmente, consideró que Gimnasia todavía tiene una remota chance de meterse en cuartos de final, si logra derrotar a Vélez en la última fecha y no suman puntos Independiente, Unión y Lanús.

"Es la última final que nos queda. Los números matemáticamente dan y creemos que el equipo lo viene haciendo de buena forma”, afirmó.