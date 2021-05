Para Vicentini, el empate dejó "sabor a poco"

El arquero y capitán de Sarmiento, Manuel Vicentini, lamentó ayer que el conjunto juninense no pudiera ganarle a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en condición de local, por la Fecha 12 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y consideró que el empate sin goles dejó gusto a "poco".

"No pudimos sacar provecho de las ocasiones que tuvimos. Los dos equipos necesitábamos ganar sí o sí y el empate nos deja sabor a poco", expresó Vicentini, en declaraciones posteriores al partido a TNT Sports, a la vez que aclaró que la igualdad "suma para hacer un buen trabajo en la semana", de cara a la visita a Newell's Old Boys de Rosario, en lo que será el cierre de la campaña para el Verde.

"Tuvimos situaciones que con un tiempo más de frescura a la hora de tomar decisiones hubiésemos hecho más daño del que se generó", agregó.

E insistió: "Fue un partido por momentos de ida o vuelta, el empate parece poco, pero son partidos que tampoco hay que perderlos. Es un proceso que necesita rodaje, hay muchos chicos surgidos del club y vamos por ese camino".

Por último, y luego de haber mantenido por segunda vez en el torneo el arco en cero -la anterior había sido contra Lanús, mientras que frente a Unión lo hizo el segundo arquero, Facundo Ferrero-, Vicentini consideró que Sarmiento "está sólido" en defensa, pese a que El Lobo forzó su intervención en varias oportunidades.

"Es fútbol y esto es Primera División, las situaciones de gol en contra van a estar, pero defensivamente estamos sólidos", reflexionó.