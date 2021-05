Sarmiento no pudo contra Gimnasia y Esgrima La Plata y sigue en los últimos puestos de la Zona B

El equipo superior de Sarmiento de Junín bregó pero no pudo vencer ayer por la tarde a Gimnasia y Esgrima La Plata, empatando sin goles en el estadio Eva Perón de nuestra ciudad, por la duodécima y penúltima fecha de la zona "B" de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División.

Con el punto obtenido, el elenco "verde"que dirige el santafesino Mario Sciacqua no logró salir de los últimos puestos de la tabla de su grupo, ya que suma once unidades y se ubica solo por encima de Newell´s Old Boys de Rosario (su próximo rival) y de Patronato de Paraná.

Por su parte, el "Lobo" platense disminuyó mucho sus chances de clasificación a los cuartos de final y depende casi de un milagro para lograr ese objetivo.

En un encuentro de tono discreto, en el primer tiempo las llegadas de riesgo fueron parejas y escasas para cada conjunto.

Por el lado del C.A.S., un centro de Gabriel Alaniz desde la izquierda fue cabeceado desde el punto del penal -de manera desviada- por el goleador Jonatan Torres, a los 17´; otra escapada del volante por izquierda terminó en centro que dejó pasar Torres y que Gabriel Graciani remató junto al palo derecho del arquero Rodrigo Rey, un par de centímetros afuera, a los 22´; y una proyección por derecha de Gabriel Alaniz terminó en los pies de Claudio Pombo, quien shoteó afuera desde inmejorable posición, sobre los 28´.

Gimnasia tuvo el gol con un remate del paraguayo Víctor Ayala, tras centro de Carbonero, que se estrelló en el travesaño, a los 20´, un cabezazo desviado de Matías Melluso luego de un centro de Ramírez y un disparo de larga distancia del uruguayo Brahian Alemán, que de manera notable mandó al córner Manuel Vicentini, quien estaba lesionado por un golpe en la acción anterior, pero así y todo salvó a su valla cuando se jugaban 44´.

No varió mucho el trámite en el segundo tiempo, siguió siendo mediocre, con Gimnasia buscando algo más por su necesidad de lograr la victoria para seguir con chances de estar entre los ocho equipos que definirán el campeón.

Los técnicos de ambos elencos hicieron cambios buscando oxigenar a sus equipos, darle más presencia ofensiva, pero no lo lograron.

El conjunto de la capital provincial exigió a los 17´ con un envío de Brahian Alemán que controló Vicentini y con algunos centros que lograron desbaratar al capitán y cuidapalos local y sus defensores, mientras que el "Verde" quiso llegar con el tándem Sergio Quiroga-Jonatan Torres, pero ambos perdieron generalmente con los zagueros del conjunto "Tripero".

La visita reclamó penal en una carga de Leonardo Morales por derecha, sujetado por Gabriel Alanís, pero el juez Ariel Penel dejó seguir y el delantero Johan Carbonero no logró conectar frente a la valla en la última acción de un partido de trámite menor, al que le puso fin el árbitro luego de cinco minutos agregados.

Ahora, Gimnasia, con 15 puntos, tiene una mínima ilusión de clasificación cuando reciba al primero del grupo, Vélez Sarsfield por la última fecha, mientras que Sarmiento (11 unidades) visitará al golpeado Newell's Old Boys, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.