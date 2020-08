"Los jugadores no debemos opinar cómo se juega la Primera Nacional"

Martín Galmarini, ícono de Tigre, indicó ayer que los jugadores no deben opinar “cómo se jugará la Primera Nacional”, certamen que comprenderá un formato todavía no resuelto para resolver los dos ascensos a Primera División.

“Los jugadores no debemos opinar cómo se debe jugar la Primera Nacional. Seguramente habrá algunos (equipos) que se sentirán beneficiados y otros perjudicados. Pero es un tema de dirigentes”, expresó el marcador de punta-volante, de 38 años.

Días atrás, la AFA le encomendó a la mesa directiva de la categoría que resuelva, en un plazo estipulado hasta el 15 de septiembre, la manera en que se disputará la continuidad del torneo, interrumpido en marzo pasado por la Covid-19.

“En cuanto al formato de competencia de la Primera Nacional, no tengo más información de la que veo y escucho en los medios”, expresó Galmarini, en los medios.

Está confirmado que no se celebrarán las nueve fechas faltantes de la etapa clasificatoria y que, probablemente, se disputarían dos certámenes reducidos entre los 32 equipos participantes.

Galmarini, jugador de mayor cantidad de partidos en el club (372 con 20 goles), renovó contrato por 18 meses y extenderá su vinculación hasta fines de 2021

“No le quiero fallar al club que tanto me dio y me formó. A veces el temor de estirar mi carrera es retirarme tarde y arruinar todo lo que hice en Tigre”, se sinceró.

La entidad de Victoria no solo está focalizada en tratar de volver rápido a Primera División, sino que también intentará cumplimentar un digno papel en esta edición de la Copa Libertadores, en la que está enrolada en el grupo B.

“El objetivo principal sigue siendo ascender a Primera. Pero para la gente y el club es muy importante jugar la Copa Libertadores, pero la urgencia es abandonar la Primera Nacional”, confió Galmarini.