Batistuta, Messi y Riquelme jugarán la Primera Nacional

La Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, que dará comienzo este viernes, tendrá la particularidad que entre los 38 equipos, habrá tres apellidos relevantes como los de Batistuta, Messi y Riquelme.

Shamel Batistuta, hijo del histórico goleador de la Selección argentina Gabriel Omar, es el único que tiene parentesco con quien llenó de gloria el apellido.

El delantero de 20 años es el hijo menor del ex futbolista y, luego de algunas semanas a prueba Chaco For Ever, finalmente el entrenador Diego Osella le informó que será parte del plantel que buscará lograr el ascenso a Primera División.

Batistuta nació en Qatar, lugar donde el ex goleador gastó sus últimos cartuchos como profesional. El menor de la familia había hecho Inferiores en Newell´s y ahora intentará ganarse un lugar en la segunda división del fútbol argentino con el Albinegro, club con el que podría tener su debut el domingo 4 de febrero ante Gimnasia y Tiro de Salta por la primera fecha del grupo B.

En esta particular lista aparece Joaquín Messi, quien no tiene nada que ver con el campeón del mundo en Qatar 2022, aunque cuentan con varias cosas en común

El futbolista que nació el 16 de abril de 2002 en Coronel Arnold a unos 40 kilómetros de Rosario, es mediocampista ofensivo y salió de las Inferiores de Newell's, al igual que el astro.

Además, formó parte del equipo campeón de 4ta división que participó en la Copa Libertadores 2022.

Con 21 años, apenas fue al banco una vez en La Lepra y no debutó en Primera. Se fue libre del club y firmó contrato por dos años con Estudiantes de Río Cuarto.

El último es Román Riquelme, que nada tiene que ver con el presidente de Boca, pero explicó en su momento que la elección del nombre fue del padre, quien es fanático del elenco de La Ribera.

"Yo nací en 2002, cuando Riquelme la rompía toda. Y como justo tenemos ese apellido, se le ocurrió ponerme Román. Si era por él hasta me ponía Juan Román, el nombre completito, pero mi vieja lo frenó de una. Imaginate, ella es de River", confesó.

Se desempeña como defensor central y tiene 21 años. Jugará esta temporada en Guillermo Brown de Puerto Madryn, entidad a la que llegó a préstamo desde Argentinos Juniors, club del que también surgió Juan Román.