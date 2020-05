Si el fútbol no regresa este año, la AFA podría decretar los ascensos por escritorio

La puja que se dio desde que se suspendieron las temporadas en el fútbol de primera división y la anulación de los descensos en todas las categorías, pero no así la determinación de los ascensos en todas las divisionales, con la decisión de resolverlos en cancha, generó una sorda disputa en la segunda categoría, la Primera Nacional, que en caso de no poder definirse dentro de los campos de juego, podría terminar con cuatro equipos subiendo a la próxima Liga Profesional.

Las alternativas que se empezaron a barajar en las últimas horas a partir de la posibilidad de que la actividad futbolística no vuelva en 2020, algo que se apoya en estimaciones realizadas desde el ámbito sanitarista, donde el infectólogo Eduardo López, uno de los principales asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández, puso al mes de diciembre como "el más apto" para la vuelta del fútbol, hizo pensar en dar el segundo paso antes que el primero para lo que viene.

De esta manera, según confiaron algunas fuentes vinculadas a la conducción afista, la idea es que los 28 equipos con los que se planea contar en el campeonato de primera división para la temporada 2022-2023 podrían adelantarse para la 2021-2022.

Esto, claro, siempre teniendo en cuenta que la pelota no vuelva a rodar oficialmente hasta el año próximo. Si es así, los dos primeros de cada zona de la Primera Nacional estarían subiendo a la todavía no existente Liga de Fútbol Profesional, que serían Atlanta (38 puntos) y Estudiantes de Río Cuarto (37), por el Grupo A, y San Martín de Tucumán (44) y Defensores de Belgrano (41) por el B.



Si esto ocurriera, se sortearían varios conflictos en ciernes de un plumazo, ya que no solamente se acallarían las quejas de tres de los cuatro nombrados (la excepción son los cordobeses), los tucumanos por tener el mejor puntaje en la tabla general, Atlanta por ser líder de su zona y tener el "derecho adquirido" por reglamento de, al menos, disputar una final por el primer ascenso, y Defensores de Belgrano porque hoy tiene más unidades que los de Villa Crespo en el global.

Haciendo la salvedad de que el "Bohemio" tiene 85 minutos pendientes de un partido que va empatando sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza y de ganarlo superaría a los del Bajo Belgrano por diferencia de gol (hoy está arriba +13 contra +12), todos quedarían conformes con ese reparto y las pujas en las que abundan las sospechas por "la influencia de los influyentes" podrían dejarse medianamente zanjadas.

Pero además con un doble beneficio para la AFA, porque estaría resolviendo esa ecuación de contar con 28 equipos en primera un año antes de lo pensado, y podría llegar a los 30, que en su momento proyectó a la máxima categoría Julio Grondona en la temporada 2022-2023 con los dos ascensos de la anterior, justo cuando empezarían nuevamente los descensos.

El único "influyente" que quedaría en el camino sería probablemente Tigre, que disfruta en la actualidad del histórico hecho de ser el primer equipo del ascenso en la historia del fútbol argentino en estar disputando la Copa Libertadores.

Por otro lado, está claro que si esta opción se materializa, Sarmiento, al haber quedado en la tercera posición de la Zona B, quedaría sin chances ni siquiera de pelear por el tan ansiado ascenso. Un hecho que claramente generaría la bronca en la institución Verde que preside Fernando Chiófalo.

Sigue el enojo en Tucumán

Pero mientras todo esto se bosqueja, todos siguen izando sus estandartes, empezando justamente por el San Martín Tucumano, que armó un "banderazo" virtual bajo el hastag #Jugamostodosonojueganadie al que se unieron no solamente sus hinchas en twitter, sino que esta iniciativa promovida por el exvicepresidente del club, Daniel Galina, recibió la adhesión hasta de los propios parciales de Atlanta, otro de los "damnificados" en esta disputa.

"Vamos a presentar un recurso administrativo en AFA, pero vamos a llegar al TAS (Tribunal Arbitral Superior) si hace falta, porque esto no tiene lógica alguna", se quejó el presidente de los tucumanos, Roberto Sagra.

Mientras que el marcador lateral derecho de ese club, el cordobés Pier Barrios, vio ayer por televisión que el director técnico de Tigre, Néstor Gorosito, proponía "que los mejores 16 equipos del nacional peleen por los dos ascensos" y le respondió con dureza: “Dice eso porque ellos ni siquiera al Reducido entran. Que lo armen ellos entonces al torneo. Está muy clarito por dónde viene la mano, pero nadie se anima a decirlo. Esto empaña al fútbol argentino”, indicó el ex Belgrano.

Y finalmente el que también salió en defensa propia fue otro directivo "influyente" como Marcelo Achile, presidente de la mesa directiva de la Primera Nacional, vicepresidente de AFA y, sobre todo, titular de Defensores de Belgrano.

"San Martín tiene una posición muy individualista, pensando que tiene algún derecho adquirido que nunca ganó, porque no fue campeón de nada. En la B, C y D sí hubo campeones y tienen algún derecho más, pero acá el campeonato estaba abierto porque los tucumanos habían perdido los dos últimos partidos, así que desde lo deportivo se venían cayendo", disparó Achile "desde lo alto". En "La Ciudadela", en cambio, recurren a los números, que dicen que los que están más arriba son ellos.