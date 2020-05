Para Caruso Lombardi, que no haya descensos beneficia a "los que hacen mal las cosas"

El director técnico de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi, se mostró en desacuerdo con la medida adoptada por las autoridades de la AFA de no tener descensos en todas las categorías y consideró que sólo se benefician “los que hacen mal las cosas”.



"¿A quién benefician estas medidas de no tener descensos? A nadie. O, mejor dicho, a los que hacen mal las cosas. Ahora los clubes corren a los jugadores que ellos dicen que son caros o a los técnicos, ¿para qué?, para jugar con los pibes y que todo le salga gratis o muy barato", cuestionó en una nota con el sitio MundoD, del diario La Voz del Interior.

"Por favor; esto no se entiende y a los técnicos no se nos pregunta nada. Van a quedar un montón de muchachos en la calle, sin trabajo”, alertó.



“En AFA hacen lo que quieren. No le preguntan a nadie ni consultan nada. Creo que está muy mal lo que están haciendo. Si tuviera la posibilidad de sentarme en una mesa con todos los dirigentes, les daría mi punto de vista”, aseguró.



Caruso Lombardi cumple con la cuarentena en Buenos Aires y realiza acciones solidarias junto a otros DT: “Estamos repartiendo máscaras. Le dimos 1.500 al Garrahan, otras 500 entre los hospitales de Morón y el de Villa Soldati. Y ahora mando 150 para el Sanatorio Allende de Córdoba”, dijo.



El DT se refirió también a la situación del plantel de Belgrano y aseguró: “He hablado con los dirigentes estos días y sé que están trabajando para conseguir el dinero que necesitan para funcionar. No cobré el sueldo de marzo porque así pedí que fuera. Les dije que le paguen a los empleados y que, por mí, no se preocupen”.