“El fútbol no es solo de los jugadores", dijo Azconzábal

El técnico juninense Juan Manuel Azconzábal, quien dirige a Deportes Antofagasta de Chile, se refirió a la situación del fútbol en ese país y destacó que “lo primero es la salud, se habla cuestiones de arrancar pero hay muchos temas por resolver”.

El “Vasco” aseguró que “no es sencillo, la cuestión sanitaria es complicada. Nosotros estamos en el norte y no había tantos inconvenientes pero desde mañana la cuarentena será obligatoria. Hay que considerar muchas situaciones”.

“El fútbol no es solo de los jugadores, hay mucha gente que también forma parte, más allá de la estructura de un plantel y de un equipo, cuerpo técnico, médicos, utileros. Primero hay que definir cuándo se puede convivir dentro de un vestuario”, añadió el exfutbolista de Estudiantes de La Plata, entre otros equipos.

Más adelante, el DT, en diálogo con “La Revolución del Fútbol” en 221 Radio de La Plata, remarcó que “otro tema son los viajes. En nuestro caso, menos uno que es en micro, todos los demás son vía áerea, y hoy todo eso no es posible, está cerrado. No es decir vamos a jugar y ya está”.

Azconzábal también contó: “ahora estoy en La Plata con mi familia. Primero junto con Ariel (Zapata) cumplimos todas las normas en Chile y cuando pudimos regresamos y acá también realizamos el aislamiento correspondiente. Con la familia es más fácil, solo se complica”.

Por último, el "Vasco" contó que “al plantel lo seguimos día a día. Por lo menos tres veces lo hacemos en forma grupal vía Zoom y en otras tienen tareas individuales que manda el profe. Desde lo táctico trabajamos con videos de situaciones nuestras y de otros partidos, que después se resolverán en el campo de juego”.