San Martín de Tucumán ganó y amplió la ventaja sobre Sarmiento

San Martín de Tucumán tenía una gran oportunidad para poner más distancia sobre su escolta en la Zona B de la Primera Nacional y no la desaprovechó. En el estadio Municipal "General San Martín" le ganó sin discusiones 3-1 a Ramón Santamarina para armarse en la punta y agrandar la diferencia sobre Sarmiento en la Zona B de la Primera Nacional.

Dos disparos de Michel que tuvieron buenas respuestas de Arce y otro lejano de Mariano González quedaron en el registro de llegadas del local durante la parte inicial; el "Santo" contestó con Luciano Pons, que metió un derechazo que el arquero local desvió al corner,

Hasta que a los 26', Nicolás Castro hizo una gran jugada por la izquierda y sacó el centro rasante para que Emiliano Amor, desprendiéndose de su defensa, llegó para empalmar hacia el gol.



/LEÉ MÁS Argentina consiguió un empate ante Uruguay con un penal agónico de Messi



San Martín se armó como dominador y empezó a advertirse la diferencia entre ambos equipos en la tabla. En 42', un tiro libre de Mosca fue desviado por arriba del travesaño por Papaleo. Lo ejecutó Castro y con un cabezazo perfecto, Abel Luciatti hizo un golazo de cabeza para marcar el 2-0.

Luciatti (lesionado) dejó su lugar a Rodrigo Moreira al comienzo del segundo tiempo. Santamarina logró descontar a los 10', con un centro de Scifo que conectó Mariano González, que dejó el resultado 1-2.

San Martín no era el mismo de la etapa anterior, pero a los 28' gestó una gran maniobra colectiva que rubricó Lucas Diarte para devolverle en el resultado al líder.

El "Albirrojo" está en lo más alto de la tabla con 30 unidades, ahora seis más que su inmediato perseguidor, Sarmiento (fue el único rival que le ganó, 3-1).

Los Aurinegros, de floja campaña, se sitúan a tres unidades del descenso. Tienen 12 y llevan nueve encuentros sin ganar. Su última victoria fue ante Brown, de Adrogué, en la jornada 4.

Sarmiento recibe a All Boys el viernes a las 21 horas

En el marco de la fecha 14, Sarmiento recibirá a All Boys el viernes a las 21 horas en el Estadio “Eva Perón”. De cara a este choque, el plantel del Verde arrancó ayer la semana de trabajo con tareas livianas en el Predio Ciudad Deportiva.

Frente a All Boys, el entrenador Iván Delfino podrá contar con el regreso del volante Federico Vismara, quien frente a Atlético Rafaela cumplió con la fecha de suspensión.

Sarmiento tendrá hoy su segundo día de trabajo. Será a las 18 y nuevamente en Ciudad Deportiva.