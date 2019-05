River Plate recibe a Aldosivi en busca de los cuartos de final de la Copa Superliga

River Plate recibe hoy a Aldosivi por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Superliga, tras el empate en un gol en el partido de ida, jugado en Mar del Plata el domingo pasado.

La revancha se jugará desde las 21.10 en el estadio Monumental de Núñez, con arbitraje de Germán Delfino y transmisión de Fox Sports Premium.

El conjunto “millonario”, que finalizó en la cuarta posición en la última Superliga, tiene una mínima ventaja por el gol convertido el domingo pasado en condición de visitante por lo que un empate sin goles lo clasificará a los cuartos de final del flamante torneo del fútbol argentino.

Aldosivi, en tanto, dejó en el camino a Rosario Central (2-0 y 1-2) en la primera fase y necesita ganar o una igualdad con goles para avanzar a los cuartos de final.

En caso de que se repita el resultado de la ida, la definición se resolverá con tiros desde el punto penal.

En dicha instancia, el ganador se cruzará con el vencedor de la llave entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba que se definirá el sábado a las 15.30 en el estadio José Fierro luego del triunfo por 3-2 a favor del local en el Mario Alberto Kempes.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará el pase a la siguiente ronda en un día poco habitual ya que el martes tendrá un nuevo compromiso por Copa Libertadores de América cuando reciba a Internacional de Porto Alegre por la última fecha del grupo A.

Luego, el campeón de América pondrá el foco en la final de la Recopa Sudamericana que disputará ante Athletico Paranaense, de Brasil, ganador de la Copa Sudamericana.

La ida se jugará el martes 21 de mayo en Curitiba y la revancha será una semana después, el 28, en Núñez.

En el partido de ida ante el “Tiburón” marplatense, River se puso en ventaja a los 44 minutos del primer tiempo con el gol de cabeza de Enzo Pérez pero en el segundo tiempo, a los 26’, el local igualó a través de Cristian Chávez, en un encuentro con juego abierto y con muchas situaciones de gol para ambos equipos.

El “Muñeco” Gallardo tendrá que rearmar el mediocampo ya que Bruno Zuculini recibió la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Esta baja abriría la posibilidad para el retorno a la titularidad del experimentado Leonardo Ponzio, quien arrancó el año como suplente del ex Racing Club.

No obstante, el DT también maneja la opción de dejar a Enzo Pérez como único volante de recuperación y optar por el ingreso del uruguayo Nicolás De La Cruz, de características más ofensivas.

Por la ausencia del cordobés Matías Suárez, quien se recupera de la lesión en el hombro izquierdo, en la delantera seguirán el colombiano Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

El entrenador de Aldosivi, Gustavo Álvarez, quedó muy conforme con el rendimiento de sus dirigidos en el primer partido y solo realizará una variante: el defensor Emiliano Amor se recuperó del esguince de tobillo y reemplazará a Leonel Galeano.

De esta manera, Galeano pasará a ocupar un lugar en el banco de los relevos y el colombiano Jefferson Mena continuará entre los once titulares.

En el último enfrentamiento en el estadio Monumental, River se impuso por 1-0 con gol de Cristian Ferreira, por la 10ma. fecha de la Superliga 2018/19.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio o Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Emiliano Amor, Jefferson Mena y Lucas Videla; Ezequiel Videla, Dardo Miloc y Federico Gino; Iván Colman, Cristian Chávez y Matías Pisano. DT: Gustavo Álvarez.