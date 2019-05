Con las ilusiones intactas, el plantel del Verde entrenó y partió rumbo a Adrogué

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer a la tarde en el Estadio "Eva Perón" y luego la delegación partió rumbo a Capital Federal donde aguardará el partido de mañana frente a Brown de Adrogué.

El choque frente al "Tricolor" corresponde al encuentro de ida de los cuartos de final del Torneo Reducido de la B Nacional que otorgará un segundo ascenso a la Superliga. El partido arrancará a las 15 y será arbitrado por Nazareno Arasa.

En la despedida, algunos simpatizantes del Verde se hicieron presentes en inmediaciones del estadio para darle un mensaje de aliento a los jugadores y cuerpo técnico. En un breve contacto con los hinchas, el DT Iván Delfino agradeció el gesto y expresó su optimismo de cara a lo que viene.

Desde lo deportivo, Sarmiento presentará una modificación para enfrentar a Brown de Adrogué. El entrenador Iván Delfino apostará al ingreso de Matías Garrido en la mitad de la cancha, en reemplazo de Leonardo Villalba. El resto del equipo será el mismo que cayó en el desempate con Arsenal de Sarandí por 1-0, en cancha de Banfield, donde los del Viaducto lograron el primer ascenso a Primera División.

De esta maneta, los once del Verde serían Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Lucas Landa, Wilfredo Olivera y Facundo Castet; Garrido, Franco Leys, Guillermo Farré y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Nicolás Miracco.

El resto de los jugadores que conforman la delegación: el arquero Facundo Daffonchio; los defensores Martín García, Ariel Kippes y Guillermo Sotelo; los volantes Leo Villalba y Sergio Quiroga; y los delanteros Sebastián Penco y Benjamín Borasi.

Cabe recordar que el equipo de Iván Delfino se enfrentó al de Pablo Vico a principios de abril por la fecha 22, donde el triunfo fue para el conjunto de nuestra ciudad por 3 a 0.

Además, ambos equipos disputaron el año pasado las semifinales del octogonal, donde los de Adrogué quedaron afuera tras empatar 1-1 el primer partido y perder 4-2 como local.



/LEÉ MÁS Amistosos de las formativas del Club Los Miuras



Hoy arrancarán los cuartos de final

Independiente Rivadavia de Mendoza será local ante Nueva Chicago, desde las 16.35 , y Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Platense, a las 18.35, en los partidos de ida a celebrarse hoy por los cuartos de final del reducido del que surgirá el equipo que acompañará al campeón Arsenal de Sarandí a la Superliga.

Ambos cotejos serán televisados por TyC Sportrs y la programación de esta primera fecha del reducido se completará con el partido ya mencionado, entre Brown de Adrogué vs. Sarmiento, mañana domingo a las 15; y Gimnasia de Mendoza-Almagro, el lunes a las 21.05.

En este reducido toman parte los equipos ubicados entre el segundo y noveno lugar del certamen de la B Nacional, con ventaja deportiva para Nueva Chicago, Platense, Sarmiento y Almagro, que jugarán el segundo cotejo de locales y ante igualdad en puntos y saldo de goles pasarán a semifinales.

En semifinales se mantendrán las mismas reglas cambiando en la final, que en caso de empate en puntos y goles el ascenso de dirimirá con tiros desde el punto penal. Independiente Rivadavia (sumó 36 unidades) buscará sacar diferencia en su estadio ante un Nueva Chicago (42) que luchó hasta la última fecha por el ascenso directo.

Independiente, dirigido por Gabriel Gómez, hace siete años que no pierde ante Chicago, pero el equipo de Mataderos en las cinco visitas al interior en esta temporada ganó en cuatro ocasiones y empató la restante.

Para Chicago habrá una significativa ausencia: la de Arnado "Pitu" González, el jugador desequilibrante del DT Walter Perazzo, que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y no jugará por seis meses.

Durante la temporada igualaron 2 a 2 en Mataderos por la 22da. fecha.

En el estadio Alfredo Terrera de Santiago Central Córdoba (37) será local ante Platense (39), que hace volar sus ilusiones de volver a la máxima divisional a la que falta desde el siglo pasado, ya que bajó en la 1998/1999.

El equipo santiagueño, con Gustavo Coleoni como entrenador, realizó una meritoria campaña para llegar a esta instancia, mientras que Platense, con Fernando Ruiz como técnico, sueña con dos ascensos consecutivos, puesto que el año pasado subió a la B Nacional.

Las probables para los choques de hoy

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Julián Navas, Yair Marín, Jorge Zules Caicedo y Nicolás Dematei; Luciano Sánchez, Santiago Úbeda, Nicolás Quiroga y Daniel Imperiale; Federico Castro y Mauricio Asenjo. DT: Gabriel Gómez.

Nueva Chicago:Agustín Silva; Gonzalo Vivas, Jonathan Fleita, David Achucaro y Diego Martínez; Esteban Orfano, Gonzalo Miceli, Leandro Teijo y Facundo Mater; Alejandro Melo y Nicolás Franco. DT; Walter Perazzo.

Central Córdoba (Santiago): César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay; Facundo Melivilo, Santiago Galucci Otero, Cristian Vega y Nahuel Luján; Diego Jara y Javier Rossi. DT: Gustavo Coleoni.

Platense: Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Nahuel Iribarren, Abel Luciatti y Juan Infante; Elías Borrego, Herán Lamberti, Facundo Curuchet, Marcelo Vega y Jonathan Bustos; Cristian Tarragona. DT: Fernando Ruiz.