Volverá Schunke y evoluciona Albertengo para la revancha del sábado ante Racing Club

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, podrá contar con el defensor Jonathan Schunke, quien estaba suspendido, para la revancha de este sábado ante Racing Club por los octavos de final de la Copa de la Superliga, al tiempo que se seguirá la evolución de la lesión muscular del atacante Lucas Albertengo.

A su vez, Matías Pellegrini, autor del gol del empate en el 1 a 1 ante Racing en el primer partido, se refirió a la serie con el campeón del fútbol argentino y aseguró que "nos quedaron buenas sensaciones, a pesar del empate hicimos un gran partido. Estamos contentos y motivados para el sábado".

El juvenil nacido en Magdalena, quien aspira a ganarse un lugar en el seleccionado Sub 20 para el Mundial de Polonia de este año, destacó que "en el segundo tiempo hicimos mucho de lo que nos pidió Gabriel (Milito), presionamos, encontramos espacios y generamos situaciones para poder convertir el segundo gol".

"Contra este tipo de rivales no podés regalar nada, tendremos que dar un plus para poder llevarnos la victoria", agregó.

Una de las grandes promesas de Estudiantes confesó que el gol le dio "tranquilidad y confianza".

"Me lesioné a principios de año y me costó más de lo esperado recuperarme. Ahora de a poco me estoy sintiendo como quiero", sostuvo.

Pellegrini también se refirió al retiro de su compañero Rodrigo Braña, quien cuando el "Chapu" debutó en primera él todavía no había nacido y remarcó que "es un animal, tengo una muy buena relación con él y lo vamos a extrañar muchísimo, estamos disfrutando mucho estos días".

Sobre su posibilidad de estar en la lista definitiva que jugará el Mundial Sub 20 de Polonia afirmó que "estuvimos yendo a entrenar en estas últimas semanas y hay una gran expectativa de estar en la lista definitiva".

"Estoy tranquilo y trato de no volverme loco, lo mejor es estar con la cabeza fría, porque si no me puede jugar en contra. Hay que pensar en Estudiantes y después se verá", completó.

El "Pincha" volverá a trabajar hoy en horario matutino en el predio de City Bell con todo el plantel a la par, ya que ayer los que jugaron el sábado se movieron con tareas regenerativas, mientras que el resto de los futbolistas lo hizo en forma intensa con mucho trabajo con pelota.