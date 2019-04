River no pudo quebrar a Aldosivi, en Mar del Plata

River Plate empató ayer con Aldosivi en Mar del Plata por 1 a 1 en la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga y dejó la serie abierta de cara a la revancha del próximo viernes en el “Monumental” de Núñez.

El volante Enzo Pérez puso en ventaja al último campeón de América, mientras que el delantero Cristian Chávez señaló la igualdad.

La producción del equipo de Marcelo Gallardo en el primer tiempo mereció una diferencia mayor por situaciones. Con Enzo Pérez como motor del mediocampo, controló la pelota con autoridad y se movió bajo los hilos de "Nacho" Fernández, generando más peligro que su rival.

El gol de River llegó a los 40 minutos, con un cabezazo certero de Enzo Pérez, luego del centro de Fabrizio Angileri, resultado que era lógico por entonces.

Aldosivi jugó con más decisión el segundo tiempo y puso en aprietos a River hasta la concreción del empate en el momento menos pensado.

Cuando el equipo marplatense atacó a River, Armani desplegó sus atajadas características.

En una proyección de "Nacho" Fernández, River quedó de cara al segundo tanto. El ex Gimnasia La Plata reclamó penal por una supuesta infracción de Galeano que el árbitro Mauro Vigliano no consideró.

Esa acción no solo le quitó concentración a Fernández (perdió el botín y se sentó para ponérselo, hasta terminar amonestado), sino también al resto del equipo, que en la contra sufrió el empate de Aldosivi en los pies de Chávez tras un centro de Castillón, a los 25´.

A partir de la igualdad, el partido quedó abierto y tanto Aldosivi como River tuvieron sus chances para ganarlo, pero el 1 a 1 terminó siendo un justo resultado final.