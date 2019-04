Sarmiento tendrá una segunda chance de lograr el ascenso si gana el Torneo Reducido

Hoy arranca una semana complicada para el plantel profesional de Sarmiento. Es que tras la derrota ante Arsenal, por 1 a 0 en el partido desempate, el conjunto que conduce Iván Delfino quedó golpeado y desde lo anímico pareciera estar en desventaja en relación a los equipos que competirán en el Torneo Reducido de la B Nacional donde estará en juego el segundo ascenso a la Superliga.

Lo cierto es que en un momento complicado, los hinchas del Verde le hicieron llegar a los jugadores y cuerpo técnico un claro mensaje de apoyo. Y no es para menos si se tiene en cuenta que el equipo de Delfino solamente perdió tres partidos en todo el campeonato. Otro dato que genera el respaldo es que Sarmiento no perdió nunca en el Estadio "Eva Perón".

No obstante, en la previa al choque con Arsenal, la ilusión de poder ganar el partido era muy grande y por eso la derrota complica al equipo, principalmente desde lo anímico. En ese aspecto es donde más tendrá que trabajar el DT Delfino para sacar adelante esta historia.

Desde lo futbolístico, ayer se confirmó que el conjunto de nuestra ciudad visitará el domingo desde las 15 a Brown de Adrogué en el partido de ida de una de las llaves del Reducido. El árbitro frente al "Tricolor" será Nazareno Arasa.

El resto de los partidos se jugarán de la siguiente forma:

Sábado

16.35: Independiente Rivadavia vs. Nueva Chicago. Árbitro: Julio Barraza con Manuel Sánchez y Walter Ferreyra como asistentes. Cuarto árbitro: Gerardo Méndez Cedro.

18.35: Central Córdoba (SdE) vs. Platense, Pablo Dóvalo con Mariano Rossetti y Juan Manuel Vázquez. Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

Domingo

15.00: Brown (Adrogué) - Sarmiento, Nazareno Arasa con José Castelli y Nahuel Rasullo. Cuarto árbitro: Ramiro López.

El Lunes

21.05: Gimnasia (Mendoza) - Almagro, Lucas Novelli con Hugo Páez y Ernesto Callegari. Cuarto árbitro: Yamil Possi.

El hincha sigue bancando al equipo

En las redes sociales de este diario fueron varios los mensajes de apoyo que se expresaron a favor del conjunto que dirige Iván Delfino. Entres los más emotivos, Eva Carina Farina dijo: "Jugaron bien, no se dio, fuerza, ya se va a dar".

Rubén Carini: "Lo felicito a Delfino y al equipo. Es un juego, se gana o se pierde. Quién puede ignorar semejante campaña".

Viviana Linardi: "Quiero autocrítica de su parte, un entrenador que debe reconocer sus errores, así podrá encarar con otro esquema estos partidos. Si seguimos jugando al pelotazo para Orsini o Miracco ya todos los equipos nos conocen y les ponen doble marca y ellos deben arreglárselas solos. Eso fue todo el año. La diferencia es que antes la pateaban con la canilla y entraban y ahora debajo del arco lo pierden. Bueno, sé que saldrán los delfinistas a despedazarme pero sigo siendo coherente con lo que he pensado de este DT. Me calle por una promesa, ahora es la última vez que vuelvo a hablar. Me defraudó otra vez pero ojalá, por mi club que es lo único que me interesa, Delfino me haga callar con un ascenso".

Alejandra Lagos: "Nada tenemos que recriminarle los hinchas, solo tres partidos perdimos, Sarmiento hacía años que no hacía este campañón. Vamos Verde, los que estamos siempre alentando agradecidos a Iván Delfino".