Todos quieren a Emmanuel Gigliotti

Emmanuel Gigliotti, uno de los máximos goleadores de la Superliga con 15 tantos, ingresó en el radar del Tijuana de México, aunque de momento permanecerá en Independiente para completar la temporada en curso.

Al interés de Santos de Brasil y Toluca de México, se sumó en las últimas horas una oferta de otro club mexicano, el Tijuana, que está dispuesto a pagar tres millones de dólares por el pase del "Puma".

La propuesta fue considerada insuficiente por la dirigencia del "Rojo", que como mínimo plantea un pago de cinco millones, informaron a Télam fuentes del club.

"Gigliotti no tiene ansiedad por irse de Independiente, tampoco tiene inconvenientes en quedarse, sólo se iría si llega una oferta muy tentadora que le convenga al club y al jugador", ratificó su representante, Gustavo Goñi, a Télam.

Con respecto a refuerzos, Independiente mejoró la oferta por el mediocampista paraguayo del América de México, Cecilio Domínguez, al aceptar la compra del 75 por ciento de su pase, pero todavía no la totalidad que exige el club azteca.

Los directivos de Independiente son optimistas sobre la contratación del paraguayo, como también lo son respecto del defensor argentino Walter Kannemann, quien viajará con su representante hacia Porto Alegre el próximo jueves 3 de enero para entrevistarse con miembros de la Comisión Directiva de Gremio y presentarles una oferta formal por su pase.

Por otra parte, el juvenil defensor Francisco Di Lorenzi firmó esta tarde su primer contrato profesional con Independiente hasta el 30 de junio de 2020, mientras que el miércoles 2 de enero próximo viajará rumbo a Colombia para incorporarse a préstamo por un año al Deportivo Cali, sin cargo y con una opción de 700 mil dólares.

Otro que está a punto de salir del "Rojo" es el delantero Gonzalo Verón, que al no ser muy tenido en cuenta por el director técnico Ariel Holan, será cedido a préstamo por un año a Estudiantes de La Plata.