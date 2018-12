River Plate venció a Gimnasia y Esgrima La Plata en pleito de equipos alternativos

River Plate venció ayer a Gimnasia y Esgrima La Plata, su verdugo en la semifinal de la Copa Argentina, por 3 a 1, en el duelo de equipos alternativos que protagonizaron por la 14ta. fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.

El colombiano Rafael Santos Borré, a los 6 y 35 minutos del primer tiempo, y el juvenil Matías Moya, a los 42 del segundo, convirtieron los goles del equipo dirigido por Marcelo Gallardo que volvió a jugar en el estadio Monumental bajo un flojo marco de público y un clima enrarecido.

Matías Gómez descontó para Gimnasia a los 4 minutos del segundo tiempo luego de un cabezazo que no quedó del todo claro si entró o no pero que el árbitro Silvio Trucco convalidó asistido por el línea Gabriel Chade.

Con dos alineaciones completamente distintas, ambos equipos volvieron a enfrentarse cuatro días después de la semifinal de la Copa Argentina que dejó al "lobo" en la final del jueves ante Rosario Central luego de la victoria 5-4 en la definición por penales tras el empate 2-2 del tiempo reglamentario.

River presentó un equipo alternativo ya que tiene como máximo objetivo la segunda final de la Copa Libertadores de América del próximo domingo 9 en Madrid ante Boca Juniors, mientras que los platenses enfrentarán a Rosario Central el jueves en Mendoza por la final de la Copa Argentina.

Con las buenas actuaciones del colombiano Borré y del juvenil Cristian Ferreira le alcanzó al equipo del "Muñeco" para exponer las diferencias entre ambos equipos y volver a sumar de a tres puntos en el torneo local un mes después de la derrota ante Estudiantes de La Plata (1-0) de la fecha 11.

El "millonario" se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana con 19 puntos, todavía lejos de los 30 del líder Racing Club pero con dos partidos por disputar.

Gimnasia, por su parte, tiene apenas 14 puntos y sufrió su cuarta derrota seguida en la Superliga, con nueve goles en contra y apenas uno a favor.

El "lobo", distraído por la posibilidad de conquistar su primer título oficial, no debe confiarse ya que está muy complicado con el promedio del descenso.

Cuando el partido recién se armaba, el uruguayo Nicolás De La Cruz inició la jugada en mitad de cancha, cedió para el pibe Ferreira, quien con un pase preciso dejó mano a mano a Borré con el arquero Sebastián Moyano y definió con un toque suave de zurda.

La respuesta de Gimnasia fueron dos avances que terminaron por el sector derecho (el defendido por Nahuel Gallardo, quien luego salió lesionado) y protagonizadas por el exigente delantero venezolano Jan Hurtado.

Más allá de ésto, River fue dominador del primer tiempo y a los 35 minutos amplió la ventaja nuevamente a través del colombiano Borré, quien no podrá jugar la revancha ante Boca por suspensión, que aprovechó un rebote en el área tras una gran jugada de Ferreira.

Ya en la segunda parte, la insistencia de Hurtado tuvo su recompensa ya que en soledad generó el error de la defensa y desde la izquierda envió el centro que el "Monito" Gómez cabeceó al gol a pesar del esfuerzo del arquero Germán Lux, quien protestó ante el asistente ya que aseguraba haber sacado la pelota en la línea.

El trámite cayó en un bache ya que River seguía como dominador y Gimnasia no exponía variantes para generar peligro pero el peligroso Hurtado se las ingenió para tener una chance de empatar, a los 31', luego de un pase largo hacia el área que no logró definir con claridad ante la rápida reacción de Lux.

El local también tuvo opciones para ampliar la ventaja pero en la primera falló el paraguayo Moreira y luego el juvenil Julián Álvarez.

El cierre estuvo a cargo del juvenil Matías Moya, quien con un toque suave al primer palo festejó su primer gol en Primera División para satisfacción de Gallardo y de los miles hinchas que se acercaron al Monumental a pesar de la intrascendencias del partido para ambos equipos.