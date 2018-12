En menos de 90 minutos, socios del Real Madrid agotaron las entradas para ver el superclásico

Los privilegiados socios del Real Madrid agotaron en poco más de una hora y media las primeras 7.000 entradas que se pusieron a la venta vía web para ver el Superclásico entre River y Boca por la final de la Copa Libertadores de América, e iniciaron la reventa a través de Internet de una manera particular.

El expendio de tickets comenzó a las 9.00 (hora de España, cuatro menos que en Argentina) y alrededor de las 11.00 (siete horas menos que la hora prevista de cierre para la compra) las localidades estaban agotadas.

Según se informó, cada uno de los socios del Real Madrid podía comprar, a su vez, un ingreso para un acompañante y las entradas iban desde los 80 euros hasta los 220.

Al aceptar albergar al clásico más importante de Argentina en versión final de la Libertadores, la Conmebol le dio prioridad al Real Madrid para que le venda entradas a sus socios.

Horas más tarde, a través de diferentes sitios de Internet, volvieron a ponerse camufladamente al expendio, de una manera particular para intentar hacer negocio.

Es que las personas que obtuvieron sus localidades (podían comprar dos por carnet) publicaron biromes y lapiceras a la venta "con entrada de regalo" para el Superclásico.

El precio de esas lapiceras es un poco alto para lo que generalmente se paga por ellas en una librería: cuesta entre 250 y 1500 euros.

El sábado, Conmebol había anunciado que los hinchas de River y Boca que compren las entradas en Argentina para la final de la Copa Libertadores deberán retirarlas a su llegada a Madrid.

Además la entidad sudamericana informó que las 5.000 entradas que cada equipo dispondrá para la venta serán expendidas por los clubes, pero deberán retirarlas a su llegada a la capital española.

"Los equipos comprarán las entradas y asignarán a 5.000 personas desde Argentina. Cada equipo deberá indicar en un listado el nombre completo y número de DNI. Las entradas vendidas en Argentina deberán ser retiradas físicamente en Madrid con la presentación del DNI. Las entradas deberán ser retiradas SÓLO por aquellas personas que utilizarán la entrada en el local a ser informado posteriormente. Las entradas son intransferibles", expresó Conmebol.

En tanto, las personas que no vivan en Argentina podrán comprar "como máximo" cuatro entradas, pero en ese sentido, habrá 20.000 localidades para hinchas de River e igual cantidad para la parcialidad de Boca.

Esas entradas estarán a la venta desde hoy hasta el martes, y deberán adquirirse en la página oficial de la entidad sudamericana: http://www.conmebol.com.

Para aquellas personas que compren las entradas vía online, además de los datos de rigor, podrán descargar las mismas en el teléfono celular y solo podrán adquirirlas las personas que no vivan en Argentina.

En tal sentido, la Conmebol aclaró que "no se venderán entradas en las taquillas del Estadio". "El resto de las entradas (22.000) estarán destinadas a compromisos con sponsors, institucionales y público en general", agregó, al tiempo que sostuvo que "a partir del jueves 6, se pondrán a la venta entradas para público general en períodos y zonas que se habilitarán a tal efecto".