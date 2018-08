Centurión: “No me van a ver caer nunca”

Como demostró el miércoles por la noche en el Monumental, Ricardo Centurión no puede evitar reaccionar cuando lo provocan como hizo Enzo Pérez y pese a que tuvo tiempo para enfriarse y dejar pasar el tiempo para que otra noticia tape su accionar que ofendió hasta a los propios hinchas de Racing, no tuvo mejor idea que volver a mostrarse desafiante a través de sus redes sociales.

Ayer, Centurión recibió decenas de mensajes a su teléfono, por lo que tuvo que cambiar de número. Todos eran de hinchas de River e Independiente, que no tuvieron mejor idea que cargarlo por la caída con el Millonario. Todavía con bronca por lo que pasó en el estadio Monumental, Centurión escribió una historia de Instagram y se descargó.

“A los pelotudos que no tienen vida, no se gasten porque caducó. Quieren dar lecciones de vida y cátedra de fútbol. Por qué no se ocupan de su vida. No me van a ver caer nunca. Esa es su bronca”, fue el mensaje del jugador de Racing en su cuenta de Instagram.

Centurión volvió a quedar en el ojo de la tormenta por su flojo rendimiento en la eliminación de Racing, su reacción ante la provocación de Pérez y colmó la paciencia de muchos hinchas de la Academia cuando hizo el gesto de la franja de la camiseta de Boca desafiando a los simpatizantes de River.