¿Cambia o no cambia? Es la gran pregunta que se hacen los hinchas del Verde, de cara al partido de mañana, donde Sarmiento recibirá a las 14, en el Estadio "Eva Perón", a Atlético Rafaela para disputar el compromiso de la segunda fecha del Campeonato de la B Nacional. Este choque será arbitrado por Luis Lobo Medina.

En los trabajos tácticos que el director técnico Iván Delfino realizó esta semana no hubo cambios entre los titulares; pero está claro que las habilitaciones del volante Guillermo Farré y del delantero Ariel Cólzara le abren la puerta a las dudas.

No obstante, por ahora, en los ensayos de fútbol Delfino respetó a los once que le ganaron a Olimpo, en Bahía Blanca, por 1 a 0 con aquel gol de Nicolás Orsini. En las últimas pruebas, Farré y Cólzera jugaron para los suplentes pero también tuvieron algunos minutos entre los titulares.



Quizás Farré tenga cierta ventaja sobre Cólzera, ya que el volante del Verde viene de ser uno de los referentes del equipo en el torneo anterior. En el caso de que el DT lo incluya, Leo Villalba sería uno de los candidatos a salir, Sergio Quiroga pasaría a jugar por la banda derecha y Farré haría el doble cinco junto a Franco Leys.

En definitiva, el probable once inicial para recibir a la "Crema" sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Villalba o Farré, Quiroga, Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Por último, el plantel del Verde se entrenará hoy, a las 10.30, en Ciudad Deportiva. Allí el DT trabajará la pelota parada y luego dará la lista de jugadores concentrados.

La fecha 2 arranca hoy

Instituto de Córdoba y Agropecuario de Carlos Casares comenzarán hoy la segunda fecha del torneo. El encuentro se jugará a partir de las 21, en el estadio del elenco cordobés y con arbitraje de Sebastián Ranciglio. También, a las 21.05, Temperley recibirá a Villa Dálmine con Mario Ejarque como juez y televisación en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.

La jornada continuará mañana, a las 14.00, con el partido entre el Verde y la "Crema". Y a las 15.30 habrá dos choques: Brown de Adrogué vs. Olimpo de Bahía Blanca; y Ferro vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Completan: el domingo, a las 17, Ind. Rivadavia vs. Central Cba (SdE); Mitre (SdE) vs. Gimnasia (M); y Gimnasia (J) vs. Def. de Belgrano. Y el lunes, a las 20, Dep. Morón vs. Almagro; y a las 21.05, Quilmes vs. Los Andes. Libre: Nueva Chicago.