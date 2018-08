Condenaron a 9 años de prisión al ex presidente de la Conmebol

El ex presidente de la Conmebol, Juan Ángel Naput, fue sentenciado en Nueva York a nueve años de cárcel tras estar involucrado en irregularidades mientras estuvo al mando del organismo. Además, deberá restituir parte del dinero que recibió en coimas.

El paraguayo ostentaba “una personalidad oculta, un lado oculto y perpetuaba la noción de que era un buen tipo, al tiempo que recibió 3,3 millones de dólares en coimas hasta que fue arrestado y aceptó recibir más de 20 millones más en sobornos”, indicó la jueza Pamela Chen al momento de dictar su sentencia.

“No puedes robar millones en sobornos de las organizaciones y no ser castigado. El mensaje debe ser que hay consecuencias reales, que irás a la cárcel y no que sólo recibirás un golpecito en el hombro”, agregó Chen al momento de condenar al ex dirigente del ente sudamericano. En la investigación, la fiscalía pidió una sentencia de 20 años de cárcel para Naput, quien fue determinado culpable por conspiración para delinquir en una organización criminal y cometer fraudes bancarios.