Iván Delfino duda entre repetir el equipo que ganó en el debut o incluir a Farré y Cólzera

Tras el exitoso debut en el campeonato de la Primera "B" Nacional de fútbol 2018/19, venciendo el pasado domingo en Bahía Blanca a Olimpo (1 a 0 con gol de Nicolás Orsini) el plantel profesional de Sarmiento de Junín sigue entrenando para el partido de pasado mañana sábado a las 14, cuando recibe a Atlético de Rafaela (también se impuso en el arranque, 2 a 1 a Quilmes como local), cotejo de la segunda fecha del certamen y que va a arbitrar Luis Lobo Medina, con la asistencia desde las bandas de José Castelli y de Maximiliano Castelli.

Luego de los trabajos livianos del martes, en el regreso a los adiestramientos, ayer los jugadores del CAS realizaron una práctica de fútbol por espacio de unos 50 minutos, y en ella Delfino repitió en el comienzo a los once valores que ganaron en la sureña ciudad bonaerense, o sea: Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Posteriormente, el coach santafesino del "Verde" hizo ingresar a los experimentados volantes Guillermo Farré y Ariel Cólzera (quienes no pudieron jugar en Bahía Blanca, porque debían purgar una fecha de suspensión del torneo pasado) por Sergio Quiroga y Nicolás Orsini, lo que demuestra que el director técnico del conjunto de nuestro medio duda en mantener el equipo o poner a los dos jugadores citados.

Ya hoy, en el ensayo final de fútbol -nuevamente en el estadio de cemento-, Delfino definiría los once que jugarán ante "La Crema" santafesina el sábado 1º, destacándose que mañana viernes se cerrarán los entrenamientos, a las 10.30 en la Ciudad Deportiva, mientras que desde las 20.30, los futbolistas que designe el entrenador se concentrarán en un hotel céntrico.



La historia del último refuerzo, David Depetris

Desde la dirigencia de Sarmiento se confirmó que en próximas horas llegará a nuestra ciudad el último refuerzo que incorporó la institución, el delantero santafesino David Depetris, de 29 años.

Este (hermano de Rodrigo Leonel Depetris, ex jugador del CAS), viajó a Eslovenia para solucionar algunos asuntos personales, pero en el transcurso de esta semana ya se pondría la vestimenta del "Verde" y realizaría el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

Cabe destacar que el centrodelantero de 29 años, que tiene la ciudadanía eslovaca, nació en San Jorge, Santa Fe, y se inició futbolísticamente en Atlético de Rafaela. Luego pasó por otros ocho clubes: FK AS Trecín (Eslovaquia), FC Omniworld (Holanda), Caykur Rizespor Kulübü (Turquía), SK Sigma Olomouc (República Checa), Monarcas Morelia (México), FC Spartak (Eslovaquia), Huracán y Olimpo de Bahía Blanca.

David Depetris está casado con Erika, una mujer eslovaca que conoció hace 10 años cuando jugaba en ese país. El jugador argentino jugó allí seis años y hasta se nacionalizó para jugar en esa selección de Europa del Este, llegando a vestir la casaca nacional de ese país en tres ocasiones.

A Erika la conoció a las pocas semanas de llegar a ese país y se casaron, por lo cual la joven lo siguió luego a todos los países que recorrió por su carrera: Holanda, Turquía, República Checa y México. Pero cuando se embarazó de su segundo hijo, ambos decidieron que ella se quedara en Eslovaquia con sus padres y que recién venga a Buenos Aires luego de tener al bebé, al que llamaron Mateo y nació en septiembre de 2017, en pleno campeonato pasado.