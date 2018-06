Desio: “Banega tiene una molestia cerca del gemelo”

En el contexto de un día complicado por la baja de Manuel Lanzini, el preparador físico Jorge Desio se manifestó sobre los jugadores sentidos que tiene el plantel.

“Personalmente te da lástima por cómo venía (Manuel) y su ilusión. Era una pieza vital del entrenador”, manifestó el “Profe” en declaraciones.

“Vamos a ver primero a quién elige el entrenador y segundo qué estaba haciendo”, agregó.

En cuanto a cómo trabajará a ese jugador que será citado, Desio detalló que “cuando lo elija y si estaba parado, se lo entrenará de forma diferenciada para que esté en condiciones”.

Por otro lado, el preparador físico albiceleste se refirió a la situación de Ever Banega, con una dolencia en su gemelo derecho. “Banega tiene una molestia cerca del gemelo y se perdió dos prácticas”, afirmó.

Sin embargo, el integrante del cuerpo técnico de la Selección no puso alarmas sobre la dolencia del futbolista del ex Valencia y actual Sevilla.

Por último, Desio remarcó que: “El equipo está bien físicamente, en las condiciones que esperábamos. Estamos haciendo trabajos tácticos, que trabajen en conjunto”.