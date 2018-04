El entrenador Iván Delfino define los titulares que visitarán a Deportivo Morón

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, encabezó ayer un ensayo de fútbol en el Estadio "Eva Perón" donde probó un once titular, de cara al partido que jugará el lunes, a las 20, frente a Deportivo Morón, correspondiente a la fecha 23 del Campeonato de la B Nacional.

Tras la habitual entrada en calor, Delfino repartió las pecheras y los titulares formaron con Fernando Pellegrino; Maximiliano Méndez, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Renzo Spinaci e Ignacio Cacheiro; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

En la tarde de hoy, el plantel volverá a ensayar fútbol y ahí el DT dará nuevas pistas sobre los titulares que tendrán un duro choque frente al "Gallito" de Morón.

Arranca la fecha con tres partidos

El puntero Aldosivi de Mar del Plata intentará reafirmar sus chances de regresar a primera división cuando reciba hoy a Los Andes en uno de los tres partidos a jugarse en el inicio de la fecha 23.

El partido se jugará en el estadio José María Minella desde las 17.05 con el arbitraje de Maximiliano Ramírez.

Los otros dos partidos de la programación sabatina son All Boys-Gimnasia de Jujuy, a las 13.05, y Ferro-Estudiantes, a las 16.30.

Aldosivi es puntero con 37 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 35, Almagro con 34, Sarmiento con 33, Atlético de Rafela con 32 y Gimnasia de Jujuy y Argentino Agropecuario con 31.

El equipo marplatense es el puntero en este tramo final de tres fechas y llegó a lo más alto gracias a dos triunfos seguidos, el de la jornada pasada de enorme valor al vencer de visitante a otro gran candidato al título, Gimnasia de Jujuy, por 2 a 1.

Los Andes (25 puntos) necesita puntos para esquivar definitivamente al descenso, ya que tiene uno de los 10 promedios mas bajos y restan por definirse cinco equipos más para descender, sumándose a Deportivo Riestra que ya bajó la categoría.

En Aldosivi Franco Canever y Cristian Chavez irán por Lucas Krupzky y Antonio Medina, ambos expulsados en Jujuy, respectivamente, y Ezequiel Parnisari reemplazará a Diego Villar, pasando a jugar con un esquema de 3-4-1-2 en vez del 4-1-4-1 de Jujuy.

En Los Andes, volverían Gastón Álvarez Suárez y Nicolás Álvarez quienes cumplieron con suspensiones.

All Boys (23), angustiado en zona de descenso, recibirá a Gimnasia de Jujuy que se juega las últimas posibilidades de pelear por el título y ascenso directo.

El equipo de Floresta suma cinco cotejos en su estadio sin vencer y su gente exige un triunfo que le permita mejorar el promedio y escapar de la Primera B, mientras que Gimnasia, luego de una gran serie de 14 fechas sin reveses, sufrió dos inoportunas derrotas consecutivas que limitaron sus ilusiones de llegar a la Superliga,

En Caballito, Ferro (23), que quiere culminar dignamente esta mala temporada, jugará ante Estudiantes de San Luis (24) que en caso de no ganar estaría casi condenado al descenso.

San Martín (T), atento al choque de Aldosivi (MdP)

El volante de San Martín de Tucumán, Juan Galeano, reconoció que hoy seguirán "con atención" el partido que el puntero Aldosivi jugará con Los Andes, por la B Nacional, y destacó que la confianza "individual y colectiva" mostrada en las últimas fechas resultó clave para la recuperación futbolística de su equipo.

"No podemos estar ajenos a lo que pasa con Aldosivi", reconoció Galeano, quien admitió que hoy seguirá con atención el encuentro que el puntero del torneo disputará con Los Andes, al que definió como "un buen equipo, que fue irregular en el torneo pero puede complicarlo y ojalá logre sacarle puntos".

El ex volante de Independiente considera que está atravesando "el mejor momento" de su carrera y destacó el trabajo del técnico Rubén Forestello, ya que "transmite confianza y eso se refleja en el rendimiento del equipo en las últimas fechas".

San Martín de Tucumán (34 puntos) es el escolta del puntero Aldosivi (36) y mañana jugará un partido decisivo contra Flandria, de visitante.

Las especulaciones sobre la posible presencia de hinchas tucumanos en ese partido se esfumaron ayer cuando el vicepresidente de la institución, Pablo Gatti, aseguró que habrá un control especial para evitar la presencia de los tucumanos.

"Va a estar el programa de Tribuna Segura y será muy riguroso", adviritó Gatti en declaraciones a la emisora local LV 12, y explicó que "si la Policía detecta un DNI con domicilio en Tucumán, directamente no podrá pasar".

En lo futbolistico, Lucas Acevedo cumplió la fecha de suspensión que sufrió por la expulsión recibida en el partido contra Juventud Unida y reaparecerá ante Flandria en reemplazo de Esteban Espínola López, en lo que será el único cambio que realizará Forestello.

El lateral Damián Albil realizó tareas diferenciadas durante el ensayo vespertino realizado hoy en el complejo "Natalio Mirkin", debido a una molestia muscular, pero se aclaró que estará en condiciones de jugar.

El equipo titular que enfrentará a Flandria será el siguiente: Ignacio Arce; Albil, Acevedo, Ismael Benegas y Maximiliano Martínez; Galeano y Alejandro Altuna; Gonzalo Rodríguez, Matías García y Walter Busse; Claudio Bieler.